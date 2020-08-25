Belinale’den bir ilk: Erkek ve kadın yok, oyuncu var

Berlinale’den yapılan açıklamada 2021’de fiziksel olarak bir araya gelinerek yapılması planlanan festivalde, ‘en iyi kadın oyuncu’ ve ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülleri yerine, oyuncu performanslarına cinsiyet gözetilmeden ödül verileceği duyuruldu. Buna göre festivalin performans ödülleri ‘Gümüş Ayı En İyi Oyuncu Ödülü’ ve ‘Gümüş Ayı En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü’ şeklinde dağıtılacak. Festivalin eş direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian “Oyunculuk alanında toplumsal cinsiyet gözetilmeden verilen ödüllerin, film endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığın güçlenmesine dair bir işaret olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Böylece bu yılki Berlinale’de ‘Undine’deki performansıyla Paula Beer en iyi kadın oyuncu, ‘Hidden Away’deki rolüyle Elio Germano da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan son oyuncular olarak tarihe geçmiş oldu.

BAUER ÖDÜLÜ DE İPTAL

Organizasyon ayrıca, festivalin kurucu direktörlerinden Alfred Bauer adına verilen ödülün, Bauer’in Nazilerle olan bağlarının ortaya çıkması nedeniyle tamamen kaldırma kararı aldı. Bu sene ödül, Bauer’in Nazi film bürokrasisindeki rolü nedeniyle askıya alınmıştı. Alfred Bauer ödülü yerini bu sene verilmeye başlanacak olan Gümüş Ayı Jüri Ödülü’ne bırakacak.

Bu sene 71’incisi düzenlenecek festivalin 11-21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılması planlanıyor. Berlinale’nin bütün ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacak koşulların sağlanması ile düzenlenecek festivale ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.