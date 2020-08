Belgesel tiyatronun güçlü ismi sonhaharda İstanbul’da

Çağdaş sahne sanatları alanında, yenilikçi ve disiplinlerarası bir platform yaratmayı hedefleyen Kundura Sahne’de izleyiciyle buluşacak olan ‘Remote X’, Alman topluluk Rimini Protokoll ’un kurucularından Stefan Kaegi’nin tasarladığı ve yönettiği bir eser. Projenin Istanbul dokusuna özgü yapılan uyarlamasında ise Jörg Karrenbauer’in imzası var. İzleyicilerin küçük gruplar halinde bir araya gelmesiyle gerçekleşecek ‘Remote Istanbul’, şehrin belirtilen buluşma noktasında yolculuğuna başlayacak. Kulaklıklardan gelen yapay bir sesle şehrin kalbine doğru yönlendirilecek olan katılımcılardan performansın bir parçası olarak bir arada hareket etmeleri, birbirlerini izlemeleri ve aynı zamanda şehrin dinamiklerini gözlemlemeleri bekleniyor. İstanbul sokaklarının sahneye dönüştüğü, katılımcıların çoğu zaman oyuncu olarak yer aldığı eser, katılımcılarını şehir pratiğiyle olan ilişkilerini sorgulamaya çağırıyor.







Katılımcılar, yapay zekâ ile insan davranışlarını gözlemlerken, adım adım sese aşina oluyor ve yolculuk boyunca stereofonik sesler, film müzikleri gibi farklı özgün ses tasarımlarının yönlendirmesiyle şehrin dokusunun kendi tınısına dönüşebileceğine ve şehirle bambaşka bir ilişki kurulabileceğine şahit oluyorlar. Yaşadığımız şehre farklı bir görsel ve işitsel boyuttan bakmamıza niyetlenen ‘Remote Istanbul’, katılımcılarını yapay zekânın hareketleri üzerindeki etkilerini sorguladığı İstanbul’un kent manzaraları eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor.

50’DEN FAZLA ŞEHİRDE SAHNELENDİ

Rimini Protokoll’un dünyanın farklı şehirlerinde yolculuğa çıkardığı ve gittiği her şehirde oranın kendine has dokusuna, gündemine ve yerel kültüre adapte ederek sunduğu ‘Remote X’, 2013’te Berlin’deki ilk performanslarının ardından bugüne kadar Londra, Paris, Lizbon, Milano, Madrid, Kopenhag, New York, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santiago, Moskova, St. Petersburg, Kiev, Tahran, Hong Kong, Şangay ve Abu Dabi dahil olmak üzere 50’nin üzerinde farklı şehirde izleyicilerle buluştu.

Beykoz Kundura’nın sanat direktörü S. Buse Yıldırım Rimini Protokoll ile işbirliklikleri hakkında “Belgesel tiyatronun öncülerinden Rimini Protokoll’un tiyatronun sınırlarını teknoloji ile genişleten ‘Remote X’i İstanbul’a uyarlamaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Belgesel tiyatroyu kürasyon politikamızın merkezine almayı ve önümüzdeki dönemde bu janrda yeni projelere imza atmayı umuyoruz. Amacımız şehrin kültür birikimini teknolojiyle entegre, yenilikçi prodüksiyonlar ile beslemek ve kültür sahnesinin canlanmasına katkıda bulunmak” yorumunda bulundu.

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ön izlemenin ardından ‘Remote İstanbul’, 19 Eylül 2020’den itibaren şehri ve kendini yeniden tanımak isteyen herkes tarafından deneyimlenebilecek. Performans 15 Kasım 2020 tarihine kadar her hafta sonu Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle devam edecek. Biletler 31 Ağustos tarihinde beykozkundura.com adresinde satışa çıkacak. Kundura Sahne’nin ‘Remote Istanbul’a paralel olarak düzenleyeceği masterclass etkinlikleri ve çevrimiçi gösterimler beykozkundura.com sitesinden ve sosyal medya hesaplarından

takip edilebilir.