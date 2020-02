Beethoven’a adanmış festivalden seçmeler

EVELYN GLENNIE

Müzikte devrimci, yaşam mücadelesinde ise en az Beethoven kadar önemli bir kahraman Evelyn Glennie. BBC Proms’un tarihinde ilk kez bir vurmalı çalgılar konçertosu seslendiren sanatçı, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde de sahnede yer aldı. Anaokulunda nota okumayı öğrenen Glennie, çok genç yaşında duyma yetisini kaybediyor. Bu kondisyonundan bahsetmeyi hiç sevmese de dünyaya müziği algılamayı ve bedende yarattığı titreşimlerle dinlemeyi, öğretmeyi kendine misyon ediniyor. Sahneye yalınayak çıkan Glennie, “Derin sesleri daha çok bacak ve ayaklarımda hissediyorum. Tiz sesleri ise surat, boyun ve göğsümdeki belirli bölgelerde” diye anlatıyor. Sanatçı, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Türkiye’den perküsyon ustası kadın müzisyenlerle buluşacak. British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle gerçekleşecek konserde Glennie, Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni ve BİFO üyesi Ceren Aydın, BİFO

yardımcı başkemancısı Nilay Sancar, Glennie ile sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. Konser 18 Haziran Perşembe Zorlu PSM’de.

İDİL BİRET İLE 250. YILINDA BİR BEETHOVEN YOLCULUĞU I-II

Dünyada İdil Biret kadar büyülü bir kariyere sahip az sanatçı var. Biret, Paris’te Aaron Copland, Daniel Barenboim, Philip Glass ve Quincy Jones’un da hocası olan Nadia Boulanger ile çalışmış; ardından 20. yüzyılın en iyi piyanistleri arasında anılan Alman piyanist-besteci Wilhelm Kempff’in öğrencisi olmuş... Hocası Kempff gibi İdil Biret de günümüzde klasik müzik dünyasının en değerli Beethoven yorumcuları arasında yer alıyor. Biret, 1985-2008 yılları arasında Beethoven’ın 32 piyano sonatı, 5 piyano konçertosu, koral fantezisi ve Liszt tarafından piyanoya uyarlanmış 9 senfonisini kaydetmiş. İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, 2008 yılındaki kayıt sürecini şöyle anlatıyor: “İdil Hanım gece gündüz inanılmaz bir disiplinle çalışıyordu. Saatlerce yapılan kayıtlara rağmen sabah erkenden gelip pratik yapardı. Öğle arasında herkes ara verirken yine çalışırdı, geceleri de odasında devam ederdi. Bu süreçte tırnakları ayrıldı. Bize yara bandı aldırıp tırnaklarını sararak kayıtları tamamladı.” Hayranları İdil Biret’in ilham verici müzikal yolculuğuna ‘A Musical Odyssey’ belgeselinin gösterileceği 6 Haziran’da CRR’de gerçekleşecek iki konserde tanıklık edecek.

KONZERTHAUSORCHESTER BERLİN & VIKINGUR OLAFSSON

Festival, genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan ayrıcalıklı bir şefi daha konuk ediyor. Şef Elim Chan, 2014’te Londra Senfoni’nin ilk kadın yardımcı şefi oluyor. Valery Gergiev, Michael Tilson-Thomas ve Sir Antonio Pappano gibi dev isimler ona mentorluk

yapıyor. 2017 yılında İskoç Kraliyet Orkestrası’nın konuk şefi, 2018’de Antwerp Senfoni’nin daimi şefi olarak atanıyor ve kısa süre sonra Los Angeles Filarmoni, Chicago Senfoni, Royal Concertgebouw ve Philharmonia orkestraları ile çalışma fırsatını buluyor. Chan, kadın veya Asyalı olarak değil başarılı bir şef olarak anılmak istediğini vurguluyor. Klasik müzik dünyasındaki hızlı çıkışıyla da bunu başardığını ispatlıyor. Müzik Festivali’nin kapanışında Berlin Konzerthaus Orkestrası’nı yöneteceği konserde ise samimiyeti ve sıradışı yorumlarıyla dikkat çeken piyanist Vikingur Ólafsson ile sahneyi paylaşıyor. Ólafsson, 25 Haziran Perşembe günü Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek konserde Robert Schumann’ın ‘La minör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

BEBEKLERE BEATLES

Festivalin en eğlenceli konserlerinin merkezinde bebekler var! Çocuklara saygı duymak, çocukça bir dil kullanmamak ve güncel sanatın nabzını tutan eserler yaratmak La Petita Malumaluga’nın yaratıcılığının temel ilkelerini oluşturuyor. Uluslararasıüne sahip dansçı ve müzisyenlerden oluşan Barselonalı topluluk, 0-3 yaş bebeklerle anne-babalarına odaklanan performanslarıyla sanat dünyasında kendine benzersiz bir yer edinmeyi başardı. Müzik tarihine yön vermiş The Beatles’a ithafen yarattıkları modern dans, performans ve müziğin birleştiği son gösterileri, yalın bembeyaz bir kare içerisinde gerçekleşiyor. Dört müzisyen ve bir dansçı ‘Hey Jude’, ‘Yesterday’ ve ‘Here Comes the Sun’ gibi unutulmaz şarkıları yorumlarken bebekler oynayarak müziğe eşlik ediyor, ritm tutuyor, hatta özgürce sanatçıların alanlarına dalarak onlara eşlik ediyor. Anne-babaları da oyuna dahil eden gösteri, hem yetişkin hem de bebek izleyiciler için eşsiz bir deneyim oluşturuyor. ‘Bebeklere Beatles’ konseri 6 seans olarak 13 ve 14 Haziran’da Uni Baby desteğiyle Zorlu PSM Sky Lounge’ta.

BEETHOVEN & DAVID BOWIE ‘REBEL REBEL’

20. yüzyılın en etkileyici müzisyenlerinden biriydi David Bowie. Yenilikçi bakış açısıyla sadece müzik dünyasında değil moda, tasarım ve görsel sanatlarda da iz bırakan bir ikon. Yaşayan bir orkestra olmayı, eğlendirirken eğitmeyi ve her kesimden izleyicinin ilgisini uyandırmayı amaçlayan Orchestra of the Swan, Bowie’yi kendi çağının pop starı Beethoven’la buluşturuyor. David Bowie’nin 1974 tarihli ‘Rebel Rebel’ (Asi Asi) adlı şarkısından ilham alarak tasarlanan projede Beethoven’in ‘5. Senfoni’si David Bowie şarkılarıyla harmanlanıyor. Bu sıra dışı konser 21 Haziran Pazar akşamı CRR’de.

BUNLARI DA UNUTMAYIN!

- Müzik Rotası: Büyükada, 7 Haziran Pazar

- Staatskapelle Dresden & Emanuel Ax, 12 Haziran Cuma

- Wiener Akademie ‘Beethoven’a Övgü’, 13 Haziran Cumartesi

- Bir Dünya Prömiyeri: Toprak Sever İnsanları Birer Birer, 8 Haziran Pazartesi

- Yeryüzünün Şarkısı: BİFO, Thomas Hampson, Michael Schade, 23 Haziran Salı

- Yıldızlarla Oda Müziği: Bielow,Altun, Rudin, Şentürkler, 20 Haziran Cumartesi