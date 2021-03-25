Batı şiir tercümelerinin tarihi

Pazar günü okuma günlüğüme almadığım bazı kitaplara rastlıyorum. Bazılarından birkaç satırla söz etmişim, bazılarını da varaklamışım.Pazar günü okuma günlüğüme almadığım bazı kitaplara rastlıyorum. Bazılarından birkaç satırla söz etmişim, bazılarını da varaklamışım.

Kitabın adı: ‘Türkçe’de Batı Şiiri/Tanzimat ve Servet-i Fünun Devirlerinde Batı Edebiyatından Yapılan Şiir Tercümeleri’ Üzerinden Bir Araştırma (1859-1901), Ali İhsan Kolcu.

Kitap kime ithaf edilmiş: ‘Hocam, Prof. Dr. M. Orhan Okay’a’

Kitabın başında Orhan Okay’ın yazısını okuyoruz: “Tercüme yalnız edebî değil, kültürler ve medeniyetler arası iletişimin de vazgeçilmez aracıdır. Hemen her alandaki Rönesans hareketlerinde, kültür ve medeniyet değişmelerinde ilim ve fikir eserlerinin tercümesinin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Tanzimat ve Servet-i Fünun Devirlerinde Batı Edebiyatından Yapılan Şiir Tercümeleri Üzerinden Bir Araştırma, değerli öğrencim Ali İhsan Kolcu’nun, danışmanlığım altında yaptığı doktora tezidir.”

Kolcu, Önsöz’ünde konunun önemine eğiliyor: “Batı edebiyatının Türk edebiyatına tesiri geniş çaplı birçok araştırmaya muhtaç bir konudur. Esasen bu edebî devirlerin art arda yeni isimlerle ortaya çıkmaları ya da bu şekilde bir tasnife tabi tutulmaları da edebiyatımızda yeni arayışların, değişen edebî zevk ve zihniyetlerin bir göstergesidir.”

Giriş’teki ilk cümle şöyle: “Dünya medeniyet ve kültür tarihi bir ‘tercümeler’ tarihidir.”Giriş’in devamında Hilmi Ziya Ülken’in düşüncelerinden alıntılar var.‘Türkiye’de Tercüme Faaliyetleri’ başlıklı bölümde, bizde çevirinin tarihi incelenmektedir. Çeviri eserlerin listesini okuduğumuzda, o dönemde dilin yanı sıra edebiyat zevkini de görebiliyoruz. Kolcu’nun çalışması yedi bölümden oluşuyor:

* Birinci Bölüm -Yapılan Şiir Tercümeleri

* İkinci Bölüm - O Dönemlerde Şiir Tercümesi Problemleri

* Üçüncü Bölüm – Tercümelerin Şekilleri

* Dördüncü Bölüm – Tercümelerin Muhteva Özellikleri

* Beşinci Bölüm – Mukayese

* Altıncı Bölüm – O Süreçte Yapılan Şiir Tercümelerinin Tesirlerim

* Yedinci Bölüm – Sayılarla Şiir Tercümeleri



Konuyu sürdüreceğim.











