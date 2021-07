‘Başka Bir Dünya Mümkün’ konserleri

Ufuk ve Bahar Dördüncü

49. İstanbul Müzik Festivali, bu yılki temasını, sevgi, umut ve dayanışma ile başlayacak yeni bir dönemin arayışını temsil etmek amacıyla ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ olarak belirledi. İKSV’den yapılan açıklamaya göre, “Yaşadığımız gezegende varlığımızı sürdürebilmek için temel değişiklikler yapma ihtiyacını her geçen gün daha derinden hissettiğimiz bu dönemde festival, müzik ve sanat aracılığıyla, birbirimize, doğaya ve evrene saygı duymanın gerekliliğini ifade etmenin yollarını arayacak”. Gerçekten de ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ mü ya da bu soruya klasik müzik yoluyla yanıt bulunabilir mi? Yeni bir dünya inşa etmek pekâlâ insanlığın elinde ama soyut yapı ve içerikteki klasik müzik yapıtlarının bu sorunun ne ölçüde yanıtı olabileceğine karar vermek dinleyicilere kalmış bulunuyor.

Bu yıl 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında tamamen açık hava mekânlarında düzenlenecek festival konserlerinin -yaşadığımız olumsuz şartlara rağmen- içerik itibariyle belli bir düzeyin üzerinde tutulmasına gayret edildiğini tespit etmek güç değil. Yine salgın şartlarından ve herhalde ana sponsor bulunmayışından da dolayı, programda prestijli bir yabancı orkestradan bu sene yoksunuz. Festivalin 50’ncisinin düzenleneceği gelecek yıl bu açığın görkemli biçimde kapatılacağını ümit ediyoruz. Yabancı orkestranın yoksunluğunu dinleyicilere hissettirmeyecek güzel bir seçki hazırlamış İKSV yönetimi...

AÇILIŞ HER ZAMAN KEYİFTİR

*Festivalin açılış konseri -içeriğinden bağımsız olarak- her yıl keyiftir, coşkudur, heyecandır. Bu yılki açılış, kaliteli bir piyanist olan solist Anna Vinnitskaya’nın, İstanbul Müzik Festivali 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan -Aziz Shokhakimov yönetimindeki- Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde çalacağı bir de değil iki piyano konçertosuyla daha da cazip hale getirilmiş. Konserden önce düzenlenecek ödül töreninde seçkin keman sanatçımız Cihat Aşkın’a ‘Festival Onur Ödülü’ takdim edilecek. (18 Ağustos, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu)

*Fazıl Say tutkunlarının da düşünüldüğü bu yılki programda, piyanist-bestecinin iki eserinden ve Brahms’ın bir eserinden oluşan bir oda müziği konseri yer alıyor. Konserde Say ile birlikte ünlü Casal Quartett ve kemancı Friedemann Eichhorn da yer alacak. (19 Ağustos, Harbiye Açıkhava)

RUDIN ÖDÜLÜNÜ NİHAYET ALACAK

*Festivalin imzasına dönüşen etkinliklerden biri de ‘Yıldızlarla Oda Müziği’. Viyolacı Efdal Altun, viyolonselci Alexander Rudin, piyanist İris Şentürker üçlüsünden Schumann, Schubert, Brahms ikilileri-üçlüleri dinleyeceğimiz konserden önce Rudin, kendisine geçen yıl sunulamayan ‘Festival Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü teslim alacak. (20 Ağustos, Rahmi M. Koç Müzesi)

*‘Bir yaşam boyu başarı öyküsü’ olan piyanist İdil Biret, bu yıl 80. yaşını kutluyor. Can Okan yönetimindeki Festival Orkestrası, Biret’in yaş gününe adanmış bu konserde sanatçımıza Chopin’in ‘2. Piyano Konçertosu’nda eşlik edecek. (24 Ağustos, Harbiye Açıkhava)

*Borusan Quartet’in, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Paul Meyer’in katılımıyla Mozart’ın doyumsuz güzellikteki ‘Mozart-Klarnetli Beşlisi’ni de çalacağı konser, oda müziği, Mozart ve klarnet sevenler için biçilmiş kaftan. (25 Ağustos, Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras)

*Bu yıl klasik müzik camiamızda kutlanan bir yaş günü daha var. Büyük bestecimiz İlhan Usmanbaş tam 100 yaşında! 12 çalgı ve bir şeften oluşan Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu bu özel konserde, Usmanbaş’ın ve öğrencilerinin eserlerini seslendirecek. Bu konseri özellikle ‘çağdaş müzik tutkunlarına’ tavsiye ediyoruz. (26 Ağustos, Arter Arka Bahçe)

*Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 1. keman grubu asil üyeliğine seçilmesiyle hepimize büyük bir gurur yaşatan başarılı keman sanatçımız Hande Küden’i Romantik dönemin keman ve orkestra için bestelenmiş eserlerinde dinlemenin tam sırası! Festival Orkestrası bu kez Cem Mansur tarafından yönetilecek. (31 Ağustos, Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu)

DÖRDÜNCÜ KARDEŞLERDEN SAHNEDE İSYAN

*Festivalin en merakla beklediğim etkinliklerinden biri de, Ufuk-Bahar Dördüncü Kardeşlerin Stravinski’nin ‘Bahar Ayini’ adlı muazzam eserini iki piyanoda yorumlayacakları konser olacak. Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu’da o akşam gerçekten de ‘sahnede isyan’ yaşanacak! (1 Eylül, Saint Benoît Fransız Lisesi Büyük Avlu)

*Bir 100. yaş kutlaması daha yapılacak festivalde ama bu kez yaşgünü kutlanan sanatçı aramızda olamayacak. Astor Piazzolla tutkunları, Tabita Berglund yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde akordeoncu Martynas Levickis’i, efsanevi Arjantinli tango bestecisi ile Golijov’un eserlerinde dinleme şansı bulacaklar. (2 Eylül, Maximum Uniq Açıkhava)

*Günümüzün en saygın çağdaş müzik bestecilerinden Peteris Vasks’a bu yılki ‘Festival Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sunulacağı konserde ünlü Modigliani Quartet’i Vasks ve Schubert’in dörtlülerinde dinleyeceğiz. (6 Eylül, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus)

*Karizmatik bir solistten rahat dinlenen, popüler ezgiler duymaktan hoşlanıyorsanız eğer, son dönemde ünlenen, Deutsche Grammophon’dan albümler çıkaran piyanist Simon Ghraichy’nin Fransız Sarayı’nda vereceği resitali kaçırmamanızı öneririm. (8 Eylül, Fransız Sarayı)

HASAN SALTIK ANISINA

*Ses sanatçısı Bora Uymaz ile arpist Şirin Pancaroğlu’nunki keyif veren bir birlikteliktir. Uymaz’ın küçük topluluğunun da katılacağı ‘Sarı Çiçek’, 700. yılında Yunus Emre’ye saygı duruşu niteliğinde bir konser. Geçenlerde yitirdiğimiz Hasan Saltık’ın anısına adanması da ince bir düşünüş. (13 Eylül, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus)

*Piyanodaki dehası ve sahne karizması tartışılmaz bir piyanisttir Katia Buniatishvili. Beethoven’in ‘1. Piyano Konçertosu’nu seslendireceği konserde Gürcü yıldıza kadın şef Rebecca Tong yönetimindeki BİFO eşlik edecek. (14 Eylül, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu)

*Son konser, dinleyicilerin yıllardır her yaz festival sayesinde sahnede dinleme şansı buldukları üst düzey otantik toplulukların önde gelenlerinden biri olan Accademia Bizantina. İtalyan barok döneminden en parıltılı bestecilerin çalgısal ve vokal eserlerini dinleyeceğimiz konserin solisti mezzosoprano Sophie Rennert. (16 Eylül, Venedik Sarayı)

*Öte yandan, festivalin son dönemde talep gören etkinliklerinden birine dönüşen, bu yıl üç ayrı tarihte yapılacak olan ‘Hafta Sonu Klasikleri I, II, III’ ve ‘Müzik Rotası’ özellikle genç ve başarılı grupların katılımıyla zenginleşen programlar sunuyor dinleyicilere. Konserler hakkında daha ayrıntılı bilgilere https://muzik.iksv.org/tr/program adresinden ulaşılabilir.