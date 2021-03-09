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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Banksy’den sağlıkçılara destek

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Banksy’den sağlıkçılara destek

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, pandeminin ilk dalgası sırasında Southampton Hastanesi’nin duvarına yaptığı ‘Game Changer‘ isimli işini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.

Açık artırmaya çıkacak olan grafitinin orijinal tablosunun 2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Banksy, bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor. Hastanenin acil bölümünde asılı olan tablo 23 Mart’ta açık artırmaya çıkacak ve elde edilen gelir Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne fon olarak aktarılacak. Müzayede şirketi Christie’s, tablonun ‘umudun resmi’ olduğunu belirterek, dünya çapında pandemiyle ön saflarda mücadele edenlere bir saygı ve hayranlık duruşu olarak nitelendirdi.

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