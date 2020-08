Bana bir büyük boy mutluluk lütfen!

“Eski bir kamyonet tıngır mıngır geliyor. Çıngırak sesi gelişini ta uzaktan haber veriyor.

Çın! Çın! Mutluluk satıcısı Bay Güvercin görünüyor.”

Hiç mutluluk satılır mı, demeyin. Formülü kitapların sayfalarına sığan, sırrı gazete-dergi köşelerinde, internet sitelerinde listeler halinde sunulabilen mutluluk neden satılamasın ki? Hem de küçük büyük ya da aile boyu kavanozlarda, hangisini isterseniz. Üstelik kullanma kılavuzu okuma zahmeti de yok.

Davide Cali duygularımız da dahil her şeyin maddiyata dayandırılarak tüketime konu olmasını ve ancak bu yolla anlam kazanmasını bir yanıyla felsefe, bir yanıyla şiire yaslanan büyüleyici bir masalla hicvediyor. Okurları maddi manevi değerler, tüketim alışkanlıkları, mutluluğun farklı çağrışımları hakkında sorgulamaya iten bu kışkırtıcı metin Marco Somà’nın olağanüstü güzellikteki resimleriyle renkleniyor. ‘Bir Dostluk Masalı’ ve ‘Yediuyur Nerede Uyur?’ isimli çalışmalarından tanıdığımız Somà’nın sıcacık illüstrasyonları daha kapakta bizi kucaklayarak bambaşka, pastoral bir evrene davet ediyor.

Loş sarı ışıklarla donatılmış görkemli bir ağacın dalları arasına tünemiş, her biri birbirinden güzel ahşap evlerden oluşan bir kuş köyündeyiz. Seyyar mutluluk satıcı Bay Güvercin’in görünmesiyle herkesi bir telaş sarıyor. Bayan Bıldırcın, Bayan Çalıkuşu, Bay Sülün, Bayan Baştankara, Bay Çıvgın ve diğerleri... Tek arzuları keselerine göre birkaç kavanoz alıp bir an önce aradıkları mutluluğa kavuşabilmek. Kimi akşam yemeğinde arkadaşlarına sunmak istiyor mutluluğu kimi yeni yıl hediyesi yapmak. Bazıları torunları için istiyor, bazıları da çocukları için. Sanatsal tutkularını yitirmekten korktuğu için mutluluğu istemeyen de var, pazarlık yapmaya çalışan da. Ama Bay Güvercin’in de dediği gibi, “Yarı fiyatına mutluluk mu olur?”

Bu sıradışı alışveriş ilişkilerini izlerken bir taraftan da Marco Somà’nın özellikle kuş türleri ve ahşap evlerin tasarımı konusunda kendisine hayran bırakan, inanılmaz ayrıntılarla dolu illüstrasyonları arasında gezinerek alıcıların hayatlarına göz atma şansı yakalıyoruz. Uzaklarda aradığımızın aslında etrafımızı saran pek çok şeyde gizli olabileceğini, mutluluğun ne kadar farklı çağrışımlar yarattığını, kimine çok anlamlı gelenin bir başkasına saçma gelebildiğini görüyoruz böylece. Çarpıcı olansa hemen herkesin mutluluğu birileriyle paylaşmak, sevdiklerine hediye etmek için istemesi. Henüz farkında olmadıkları ve yaşarken kaçırdıkları esas formül de işte bu ayrıntılarda gizli.



BİR KAVANOZ MUTLULUK

Davide Cali

Resimleyen: Marco Somà

Çeviren: Hilâl Aydın

Uçanbalık

Yayınları, 2020

40 sayfa, 35 TL.