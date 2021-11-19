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Balthazar dünyada en çok dinlendiği şehirde; İstanbul’da

#Belçikalı İndie Rock Grubu#Balthazar#Sand
Balthazar dünyada en çok dinlendiği şehirde; İstanbul’da

Türkiye’de çok sevilen Belçikalı indie rock grubu Balthazar, yeni şarkılarını canlı çalmak için bir kez daha İstanbul’a geliyor. Grup, pandemi sonrası ilk turnelerinde, ‘+1 Katkılarıyla: Gezgin Salon’ kapsamında yarın akşam saat 21.30’da Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşacak.

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Türkiye’de çok sevilen Belçikalı indie rock grubu Balthazar, yeni şarkılarını canlı çalmak için bir kez daha İstanbul’a geliyor. Grup, pandemi sonrası ilk turnelerinde, ‘+1 Katkılarıyla: Gezgin Salon’ kapsamında yarın akşam saat 21.30’da Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşacak.
Belçika’nın Gent kentinden lise arkadaşları Jinte Deprez ve Maarten Devoldere, 2004’te, henüz 18’lerinde Balthazar’ı kurarken, dünya üzerinde en çok dinlenecekleri şehrin İstanbul olacağını tahmin etmemişlerdi. İkili, Patricia Vanneste, Joachim Quartier ve Koen Verfaillie’yi de yanlarına alarak kurdukları grupla beraber birçok yerel yetenek yarışmasını kazandı. Pukkelpop ve Rock Werchter gibi festivallerde sahne aldılar; The Joy Formidable, Editors ve dEUS’a Avrupa turnelerinde eşlik ettiler. Hem 2010’da yayımladıkları ilk albümleri ‘Applause’ ile hem de 2012 tarihli ikinci albümleri ‘Rats’ ile Müzik Endüstrisi Ödülleri’nde yılın en iyi albümü ödülünü kazandılar.

Pandemi döneminde kaydettikleri yeni albümleri ‘Sand’de Balthazar, eleştirmenlerin olduğu kadar müzik tutkunlarının da aklını başından alan ilk albümleri ‘Applause’daki kadar taze ve enerji dolu. Grubun canlı çalmaktan aldıkları keyfin her notasına yansıdığı albüm, sahneden uzak kaldıkları günlerin acısını çıkaracakları pandemi sonrası turnelerinde, ilk defa İstanbullularla buluşacak.
Balthazar öncesinde 2016 yılından bu yana alternatif sahneden birçok müzisyene trompetiyle eşlik eden Dilan Balkay sahnede olacak. Kapı açılış saati 19.00 olan etkinliğin biletleri passo.com.tr adresinde.

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#Belçikalı İndie Rock Grubu#Balthazar#Sand

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