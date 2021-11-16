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Bakanlıktan kültür desteği

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Gelecek Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek Programı#Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’
Bakanlıktan kültür desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Gelecek Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek Programı’nın tanıtım toplantısı dün Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Programa göre üretecekleri projeleriyle gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin liraya kadar destek sağlanacak. Gençlere yönelik olarak oluşturulacak projelerin etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da programda kurumsal başvurular kabul edilecek.

15 milyon lira bütçeli program kapsamında atölyelerin, merkezlerin, dijital platformların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Bu merkezlerde edebiyat, sinema, müzik, resim gibi birçok alanda çalışmalar yapılabilecek. Programa katılımlar 24 Kasım 2021 ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Gelecek Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek Programı#Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’

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