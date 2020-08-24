Bakanlık seçti! 10 eşsiz arkeolojik eser

1. Göbeklitepe T Formlu Taşlar (Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi)

Özel figürlerin olduğu dikili taşlar ortalama 4-6 metre yükseklik ile 10-14 ton ağırlığındadır. Bu dikili taşlar, Göbeklitepe Örenyeri’nin yaklaşık 500 metre kuzeyinde bulunan taş ocağından T formu verilerek yekpare bir biçimde yontularak tapınak alanına getirilmiştir. Dikili taşların üzerindeki betimlemeler zengin bir iç dünya, detaylı bir matematiksel bir hesap ve gelişmiş bir tekniğin sonucudur.

2. Celsus Kütüphanesi (İzmir Efes Örenyeri)

Efes’in en gösterişli yapılarından birisi olan Celsus Kütüphanesi, Konsül Gaius Julius Aquila tarafından babası Asya Genel Valisi Celcus Polamaeanus adına MS 117 yılında bir anıt mezar olarak yaptırılmıştır.

3. Afrodit Tapınağı (Aydın Afrodisias Örenyeri)

Tapınağın ilk yapımı Arkaik devirde gerçekleştirilmiştir. MS 500 civarında kiliseye dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm, aynı zamanda muazzam bir mühendislik girişimidir. Tam anlamıyla ters yüz edilen tapınağın içi dışına çıkarılmıştır.

4. Arsuz Stelleri (Hatay Arkeoloji Müzesi)

Yaklaşık olarak 2.2 metre yüksekliğinde ve 0.5 metre genişliğinde olan stellerin ön yüzlerinde kanatlı bir güneş kursunun altında muhtemelen kralı temsil eden bir erkek figürün elini tutmuş bir şekilde Fırtına Tanrısı resmedilmiştir.

5. Antoninler Çeşmesi (Burdur Sagalassos Örenyeri)

Roma İmparatorlarından Marcus Aurelius döneminde yapılmıştır. Görkemli çeşmenin yapımında yedi farklı renkli taş kullanılmıştır. Tek katlı çeşme 28 metre uzunluğunda ve yaklaşık 9 metre yüksekliğindedir.

6. Büyük Artemis Heykeli (İzmir Efes Müzesi)

Heykel Efes’li Artemis’in tüm özelliklerini taşır. Tanrıçanın elbisesi, dikdörtgenimsi bölmelere yerleştirilmiş Efes’in simgesi olan arı ile aslan, koç, geyik, grifon ve rozet kabartmalarıyla süslenmiştir. Bu bezemeler tanrıçanın hayvanlar üzerindeki hâkimiyetinin göstergesidir.

7. Orfeus Mozaiği (Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi)

Günümüzde bilinen en erken tarihli mozaik Roma İmparatorluğu’nun vasal krallığı olan Osrhoene krallığı dönemine (MS 194 yılına) tarihlenen ve mitolojik figür olan Orpheus’un (Orfeus) lir çalarken tasvirlendiği mozaiktir.

8. İskender Lahdi (İstanbul Arkeoloji Müzeleri)

Üzerindeki betimlemeleri ve tarihsel anlatımıyla dikkat çekici özelliktedir. MÖ 4’üncü yüzyıl sonuna tarihlenen eserin İssos Savaşı sonrasında İskender tarafından Sidon tahtına oturtulan Abdalonymus’a ait olduğu düşünülmektedir. Lahit adını eserin kabartmasında yer alan Büyük İskender figüründen alır.

9. Çingene Kızı Mozaiği (Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi)

Maenad Villası’nda yemek odasının taban mozaiğinin geriye kalan tek parçasını meydana getiren figürün gözlerindeki mahzun ifade, bu mozaiği müzenin en beğenilen buluntusu yapmış ve Zeugma’nın Mona Lisa’sı olarak adlandırılarak antik kentin ve müzenin simgesi haline getirmiştir.

10. Zeus Tapınağı (Kütahya Aizanoi Antik Kenti)

Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen tapınak dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir. Tapınağın ön galeri duvarlarında İmparator Hadrian’i ve Aizanoi için önemli hizmetler görmüş Apuleius’u öven yazıtlar yer almaktadır.