Bakanlık Atatürk koleksiyonunu sergiliyor. İlk kez görülecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümünde ‘10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi’ düzenliyor. Atatürk’ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel 10 Kasım’da 15 farklı ilde ziyarete açılacak.

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

ORİJİNAL NEGATİFLERDEN

Atatürk’ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden ‘10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi’ Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi’nde de görülebilecek. Orijinal cam negatiflerden taranan seçki 20 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK işbirliği ile kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Türkiye’deki müzelerde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli veri bankasını kurmak için çalışıyor. Proje kapsamında müzelerdeki 3 milyon 400 bin eserin envanter verileri ve fotoğraflarının sanal ortama aktarılması hedefleniyor. Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlanan 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi’nde yer alacak olan ‘Atatürk’ün cenazesinin İstanbul’dan uğurlanırken’ görüntüsü de bu kapsamda ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacak.

SESİ AĞAÇLI YOLDA YANKILANACAK

Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82’nci yılında Beşiktaş’ta gün boyu anma programı düzenleyeceğini duyurdu. Program kapsamında, Anıtkabir ile eş zamanlı olarak hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda özel bir anma töreni düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşecek Beşiktaş’taki törenler, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen resmi törenle başlayacak. 10 Kasım Salı günü sabah 06.30’dan itibaren Dolmabahçe ağaçlı yolda Atatürk’ün kendi sesinden konuşmaları, akşam saatlerine kadar hoparlörden yayınlanacak. Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Beşiktaş Belediyesi tarafından hazırlanan 10 Kasım´a özel video gösterileceği, saatlerin 09.05’i gösterdiğinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği Harem Bölümü’ndeki 71 No’lu odadan canlı yayın yapılacağı duyuruldu.