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Sinemada yeni dönem! İmzalar atıldı

#Mehmet Nuri Ersoy#Sinema#AKM
Sinemada yeni dönem İmzalar atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk dünyasının Kültür Bakanlıkları ve sinema alanındaki kurumlarıyla birlikte ortak deklarasyon imza töreni yapıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu bildiri vesilesiyle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte inşallah sinema alanında yeni bir dönemin kapısını açmış olacağız” dedi.

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Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk menzili 2023 olan ancak daima devam edecek bir büyüme, gelişme ve öncü olma vizyonu yolunda ilerlemekteyiz. Bu vizyon kapsamında kültür ve sanata büyük önem atfedilmekte, her iki saha da ciddi çalışmaların ve projelerin konusu olmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yeni AKM binamız, altında yatan fikirden sunduğu olanaklara kadar bu gerçeğin bir simgesidir. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali yine bu anlayışın getirilerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunumudur." dedi.

Ersoy, elde edilen her başarıyı, Türk dünyasıyla paylaşmak, beraber hareket etmek, ortak çalışmalar ve projeler yürütmenin bir devlet politikası, aynı zamanda da milli bir duruş olduğunun altını çizerek, "Elbette bu tek taraflı bir irade değildir ve bütün Türk dünyası bu iş birliğini ve gönül bağını muhafaza etmek ve birçok dalda daha da güçlendirerek geleceğe taşımak arzusunda. İşte Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, kültür sanat alanında bu ortak duruşun değerli bir neticesi olarak doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk dizi sektörünün yapım ihraç etme noktasında dünyada ikinci sırada olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu durum, Türkiye hakkında çok büyük bir merak uyandırmıştır ve inancımızı, tarihimizi, kültür ve medeniyetimizi öğrenmeye başlayan insanlarda da önemli bir fikir değişikliğine de yol açmıştır. Bu bildiri vesilesiyle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte inşallah sinema alanında yeni bir dönemin kapısını açmış olacağız. Bu kapsamda protokolle birlikte 'Türk Dünyası Film Fonu'nu kuruyoruz. Ortak yapım anlaşmalarının önünü açıyoruz. Ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve film arşivlerinden yararlanılması konularında ilgili şirket, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini de tesis edeceğiz. Yine 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni bu protokolle birlikte her yıl geleneksel hale getiriyoruz. Bildiğiniz gibi önümüzdeki 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa. Festivalin ikincisi Bursa'da gerçekleştirilecek. Azerbaycan Şuşa'da da üçüncüsünü gerçekleştirmek istiyoruz ve bundan sonra her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde bu festivali devam ettireceğiz."

Bakan Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni 2024'te Kazakistan'da, 2025 yılında da Özbekistan'da yapabileceklerine işaret ederek, "Yine bu protokolle birlikte en önemli noktalardan biri de bilgi ve birikimlerin uzman ve akademisyen düzeyinde ilgili ülkelere aktarılması. Bu bağlamda da gerekli görevlendirmeler bu protokol kapsamında ilgili ülkelerle gerçekleştirilecek ve karşılıklı film haftaları da düzenleyeceğiz. Sadece festivallerle sınırlı kalmayacak. Gördüğünüz gibi protokolle yapımların hem finansal çözümleri hem bilgi aktarımları hem de ortaklaşa düzenlenecek festival ve kültür haftalarıyla iletişimin, ortak yapımların önü açılmış oluyor. Bu bağlamda çok başarılı bir adım atmış oluyoruz. İnşallah gelecek nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize ortak kültürümüzü tanıtmak noktasında sinemayı en etkili şekilde kullanacağız. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İmza törenine ayrıca Kırgızistan Kültür, Enformasyon Bakanı Azamat Jamankulov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ve Özbekistan Cumhuriyeti Sinematografi Ajansı Genel Müdürü Firdavs Ubdulhakilov katıldı.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Sinema#AKM

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