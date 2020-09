‘Bahçe’de tiyatro zamanı!

Bir Baba Hamlet

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu projesi nasıl doğdu?

Yeni normalde hepimizin sağlığı ve güvenliği için alışılmış işlerimiz olan konser ve festivaller dışında etkinlikler yapmaya, hep programımızda görmeyi hayal ettiğimiz deneyimlere yer vermeye karar verdik. Yeniden sosyalleşmeye, sokağa çıkmaya alışma sürecinde dev işler yapmadan kısıtlı kapasiteli ve mesafeyi koruyabileceğimiz kurgularda misafirlerimizi konuk etmek en akılcı çözümdü. Bu anlamda ilk etapta tiyatrolara destek vermek istedik çünkü pandemi döneminde bizim gibi tiyatrolar da seyircileriyle zorunlu bir ayrılık yaşayıp izleyicilerinden uzak kaldılar.Tiyatro dünyasından arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmalar ve oluşan seçkinin hepimizde yarattığı heyecan kültür sanat takipçilerine de yansıdı, İstanbullular daha önce gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize gösterdikleri ilgiyi KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’na da gösterdiler. Oyunları kapalı gişe açtık, uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan dostlarımız yemyeşil huzurlu bahçe ortamında hem tiyatro seyretmenin hem de yeniden sosyalleşebilmenin keyfini çıkarıyor. Biz de bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak tiyatro etkinliklerimizi ileride de devam ettirmeye karar verdik.





Naz Kavran



Etkinlikte tiyatro severlerin sağlığı ve güvenliğini korumak için nasıl önlemler aldınız?

KüçükÇiftlik Park’ta önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın, iş partnerlerimizin ve misafirlerimizin guvenligi ve sağlığı. Bu nedenle ilgili bakanlıkların ve resmi kurumların açıklama ve yönlendirmeleri doğrultusunda tüm önlemleri aldık. Ortak alanlarımıza yerleştirdiğimiz dezenfektan üniteleri, her etkinlik öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz tüm alanların dezenfeksiyonu ile hijyen prosedürlerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Girişte misafirlerimizin ateş ölçümü sağlık görevlileri tarafından yapılıyor ve temassız bilet kullanılıyor. Etkinlik süresince maske takmak zorunlu ve maskesi olmayan seyircilere de maske temin ediyoruz. Ayrıca Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafenin korunması ve izleyicilerin seyir konforu için 2 bin metrekarelik çim alanımızda 450 kişilik bir oturma düzeni oluşturduk. Amacımız tüm bu önlemleri sürdürerek misafirlerimizin içleri daha rahat bir şekilde dışarıda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak.



ŞEHRİN EĞLENCE MİRASI

Burası yalnızca konser alanından ibaret değil gördüğümüz kadarıyla...

Evet, KüçükÇiftlik Park’ı yalnız bir konser ve festival mekânı değil, çok yönlü bir etkinlik ve eğlence merkezi olarak yaşatıyoruz. Yıllardır yaptığımız her işle göstermek istediğimiz de bu. 17’nci yüzyıldan bu yana mesire alanı, gazino ve lunapark olan kullanılan bir mekân ile 60 yıldır turistik mekân işletmeciliği yapan bir aile bir araya gelince ‘şehrin eğlence mirası’ olarak adlandırdığımız bir vizyon gelişti. Cem Karaca’nın ogluna yazdığı şarkısında dedigi gibi: “Aklına ve yüreğine güven, çağını bil, çağına yakış, güzelliklerle yarış.” Biz de güzel şehrimize değer katmaya, kültür sanatı eğlenmeyi lüks değil ihtiyaç olarak görecek nesillerin yaşamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son yıllarda konser ve festivallerin yanı sıra sinema, sergi, gazino, alışveriş, spor, hobi, yeme içme etkinlikleri gibi birçok farklı zevke yönelik sunduğumuz içerikler İstanbullular tarafından ilgiyle takip edildi. Bu anlamda vizyonumuzu paylaşmak için doğru bir yol izlediğimizi düşünüyorum.11 yıl önce şehre yenideni bir ‘müzik’ sahnesi kazandırmanın telaş ve heyecanını yaşıyorduk, hâlâ bu işi hakkıyla yapabildiğimizi ve buna ek olarak müzik dışı içeriklerle de misafirlerimizi mutlu ettiğimizi umuyorum. Bugün ise şehre yeniden bir ‘tiyatro’ sahnesi vermenin heyecan ve gururunu aynı vizyonu paylaşan ekiplerimiz, değerli oyuncular ve destekçilerimizle paylaşıyoruz.



KüçükÇiftlik Park’ta ilerleyen dönemlerde bizi neler bekleyecek?

Uzun bir karantina süreci geçirdik ve bu süreçte insanların sosyalleşmeyi özlediklerini gözlemledik. Gerekli her türlü önlemleri alarak, kültür sanat tutkunlarının endişe ve kaygılarını azaltıp uzun aradan sonra keyifli zaman geçirmeleri için çabalayacağız. Tüm dünya gibi biz de gelişmeleri takip ediyor ve sürekli yeniden pozisyon alıyoruz. Şu noktada tek söyleyebileceğim; sektöre ve misafirlerimize olan sorumlulukla bu yaz hiç açmadığımız ana alanda büyük katılımlı işler düşünmediğimiz, alışılmış ve özlenen tüm etkinliklerimizi önümüzdeki yaz için kurguluyor olduğumuz.2020 açık hava sezonunu daha cok bahçemizde tiyatro ve sinema ile geçirecek, sonbaharı ana alanda arabalı sinema ve sosyal mesafeli konser denemeleri ile karşılayacağız. Konser, tiyatro, festival gibi birçok etkinlik hayatın stresi ve yoğunluğundan uzaklaştığımız nadir alanlardan. Geçmişe dönüp baktığımızda bu alanlarda yaşadıklarımız da yüzümüzü gülümseten anlar haline geliyor. İnanıyoruz ki yaşanan ortak duygu ve deneyimler ilerleyen süreçte tekrar hayatımıza girecek.

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU PROGRAM

4 Eylül Cuma: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

5 Eylül Cumartesi: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

6 Eylül Pazar: Basit Bir Ev Kazası – Baba Sahne

10 Eylül Perşembe: İki Bekar – Duru Tiyatro

17 Eylül Perşembe: Kral Lear – Oyun Atölyesi

18 Eylül Cuma: Kral Lear – Oyun Atölyesi

24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler – Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu

25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu

26 Eylül Cumartesi: Halktan Biri ‘Travis Pine” – KomediaTürk İstanbul

29 Eylül Salı: Evlat – Nisan Ceren Göçen

30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro

1 Ekim Perşembe: Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumanyası

8 Ekim Perşembe: Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro

15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları