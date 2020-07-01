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Bacon üçlemesine 84.6 milyon dolar
20’nci yüzyılın en büyük ressamlarından İngiliz ekspresyonist Francis Bacon’ın üç tablodan oluşan eseri Sothebys’s müzayede evinin online olarak yaptığı açık arttırmada 84.6 milyon dolara (580 milyon TL) satıldı.
1962 ile 1991 yılları arasında yapılmış olan tablolar Yunan antik oyun yazarı Eşilos’un ‘Oresteia’ üçlemesinden esinlenerek resmedilmiş. Norveçli bir koleksiyonerde bulunan esere 60-80 milyon dolar arasında değer biçiliyordu.
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