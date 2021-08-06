Bachçede davul zurna ve caz!

Festivalin 12 Ağustos’taki açılışını Bach Günleri seyircisinin ilgiyle takip ettiği usta viyolonselci Jiri Barta ve piyanist Terezie Fialova, Çek asıllı besteciler Dvorak ve Janacek’in eserlerinden oluşan özel bir programla yapacak. Seyircinin çok sevdiği viyolonsel virtüözü Jiri Barta ve şairane dokunuşlarıyla piyanist Terezie Fialova, Dvorak’ın ‘Çello Konçertosu’nu bestecinin orijinal piyano partisyonlarıyla izleyiciye sunacak.



13 Ağustos’ta ise Olgu Kızılay’ın oluşturduğu yaylı sazlar topluluğu Today’s Quintet, Barta ve Fialova ile birlikte çalacak. Konser, Shostakovich çello ve piyano sonatından Gorecki piyano konçertosuna, Tchaikovsky’den Piazzolla’ya zengin bir program içeriyor.



ROMAN GECESİ

Bachçede Yaz Festivali, 26 Ağustos’ta ‘Davul Zurna Caz’ başlıklı eğlenceli bir konserle devam edecek. Türk Roman müziğinin kutlandığı ve cazla buluştuğu bu gecede, yetenekli gitar virtüözü Bilal Karaman yönetiminde usta müzisyenler Ahmet Özden, Hacı Rüstem Çembeli ve Ergün Şenlendirici sahnede olacaklar.



7 Eylül’de Macar caz grubu Peter Sarik Trio’nun ‘Bela Bartok in Jazz’ konseriyle sürecek festival, 10 Eylül’de dünyaca tanınan Can Çakmur’un piyano resitaliyle sona erecek. Dünya çapında pek çok yarışmada birincilik ödülleri olan, önemli şeflerle ve orkestralarla konserler veren piyanist, özel bir programla sahnede olacak.

Hakan Erdoğan tarafından Sabancı Müzesi’nin desteğiyle düzenlenen festivaldeki tüm konserler saat 20.30’da başlayacak.