Babylon'da bu hafta

Filmloverss Sunar: Erken Oscar Gecesi - 5 Şubat Çarşamba

Sinema yazarları, başarılı yönetmenler ve ünlü oyuncuların katılımıyla gerçekleşecek gecede, Kutsal Motor ekibinden DJ Zeynep Ocak sahne alacak.

140 Journos ON STAGE: 82 Plaka Berlin - 6 Şubat Perşembe

‘82 plaka Berlin’ belgeselinin ilk gösterimi, yaratıcı ekibinin editöryel ve yaratıcı sürecine dair sunumu ve konuşmalarıyla ‘140journos ON STAGE’, 6 Şubat Perşembe Babylon’da.

82 Plaka Berlin

Berlin, bugün dünyada Türkiye dışındaki en büyük Türk kökenli nüfusa ev sahipliği yapıyor. Benzer siyasal, ekonomik ve sosyal itirazları nedeniyle 2015’ten sonra Berlin’e göç eden öğrenci, sanatçı ve beyaz yakalı ‘yeni dalga’ göçmenler hayallerini neden Türkiye’de gerçekleştiremedi? 1960’lardaki ilk işçi alımından bu yana Türkiye’den Almanya’ya süren göçün yeni dalgası.

Nekropsi - 7 Şubat Cuma

İlk albümleri ‘Mi Kubbesi’ni 1996’da yayımlayan Nekropsi, kısa sürede ismini duyurarak geniş bir dinleyici kitlesi edindi. Aralık 2019’da paylaştıkları yeni şarkıları ‘Dedikodu’nun yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitler ile sahnede olacak.

Bob Marley doğum günü kutlaması - 8 Şubat Cumartesi

Sattas’ın Bob Marley’in 1979 tarihli New York’taki son kayıtlı konserinin bütün parçalarını seslendireceği gecede; The Marleyz, Genjah & Friends ve Alphadub sahne alcak.