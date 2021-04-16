Babıâli’nin fularlı patronu: Mehmet Ali Yalçın

Mehmet Ali Yalçın

Türk yayın tarihini, yayımlanan kitapların yazarlarını, çevirmenlerini yazarken bir sınıfı unutuyoruz. Birçok yasağa rağmen önemli kitapları bastılar, yargılandılar. Onlar da basın yayın dünyasının öncüleridir.

Bu adlardan biri olan Mehmet Ali Yalçın (1924-1980) Bakü’de doğdu, Ankara’da Bakan Dr. Nuri Bayar’la dört yayıncıyla kâğıt sorununu görüşmeye gittiğinde bakanlıkta kalp krizi geçirip öldü.

Babası Mehmet Ali Yalçınkaya; Dr. Şefik Hüsnü Değmer, Reşat Fuat Baraner ve Zeki Baştımar ile Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) kurucularındandı, Adana’da sürgündeyken öldü.

Mehmet Ali Yalçın 1965 yılında MAY Yayınları’nı kurdu. Bugün birçok yayınevinde yönetici durumunda olan arkadaşlarımız onun yayınevinde deneyim kazanmışlardır.

Yayıncılığının yanı sıra gazeteciliği de bırakmadı.

Hangi gazetelerde yazdığını anımsayalım:

◊ Tan

◊ Cumhuriyet

◊ Yeni Sabah

◊ Vatan

◊ Milliyet

◊ Havadis

◊ Politika

Birçok yazarın, çevirmenin ilk kitaplarını yayımladı.

◊ Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ını yayımladı.

◊ Hasan İzzettin Dinamo’nun sekiz ciltlik ‘Kutsal İsyan’ ile ‘Kutsal Barış’ını çıkardı.

◊ Asım Bezirci, Selâhattin Hilav, Atillâ Tokatlı da çevirmenler kadrosunda yer aldı.

Yayınlarından seçmeler:

◊ Dimitir Dimov – Sarı Dünya

◊ Madeleine Riftaud - Vietkong Çetecileri Arasında

◊ Upton Sinclair – Altın Zincir

◊ Orhan Kemal – Evlerden Biri

◊ Emin Türk Elçin – Tarih Boyunca İleri Geri Kavgası

‘Dünya Yazarları ve Eserleri Ansiklopedisi’ projesini Selâhattin Hilav ve Attilâ Tokatlı gerçekleştirmeye başladı, iki ciltten sonra proje devam edemedi. MAY Edebiyat Ödülleri’ni kurdu.

O yılları düşündüğünüzde yayıncının siyasi, edebi açıdan ne kadar önemli bir rolü olduğunu anımsatmak istedim.