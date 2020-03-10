Babanın müziğiyle dans

Üç nesli buluşturan ‘Babamın Şarkıları’ eseri Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. Sanatçı bir ailenin 3. nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk’un, babası Timur Selçuk’un şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı eser, ikinci temsilini 16 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapacak.

‘Babamın Şarkıları’ perdeyi ’Beyaz Güvercin’le açtı. Mercan Selçuk Dans Topluluğu dansçılarının yaşları 9’dan 37’ye uzanıyor. Dansçılar sırasıyla ’Ayrılanlar İçin’, ‘Ekonomi Bilmecesi’, ’Bir Gün’, ‘Kırık Kalpler’, ‘Pireli Şarkı’ gibi 17 Timur Selçuk bestesini sahnede yeniden yaşattı.

Final, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a, müziği Timur Selçuk’a ait ‘İspanyol Meyhanesi’ ile yapıldı.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, ’Babamın Şarkıları’nı ikinci kez 16 Mart’ta

Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluşturacak.