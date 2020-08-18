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Kitap Sanat
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Baba Zula'dan canlı kayıtla Tavus Havası

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Baba Zula'dan canlı kayıtla Tavus Havası
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Baba Zula'nın bestelediği ilk şarkı olan 'Tavus Havası', yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi.

Baba Zula'nın bestelediği ilk şarkı olan ve ilk kez 1996 yılında 'Tabutta Rövaşata' filminin soundtrack albümünde kullanılan 'Tavus Havası', yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi. 19 Ağustos Çarşamba  dijital müzik servislerinde yayında olacak parça, Gülbaba Records'un 'Night Dreamer' ile ortak yayınlayacağı ilk albüm olarak, 2 Ekim'de hem dijital hem de double LP olarak piyasaya çıkacak olan 'Hayvan Gibi' albümünün de yayınlanan ilk şarkısı olacak.
'Hayvan Gibi', BaBa ZuLa’nın ilk canlı stüdyo kaydı. Night Dreamers'ın 'Direct to Disc' serisinin de beşinci albümü olacak. Albümün en önemli özelliği ise ünlü Artone stüdyolarında 'Direct to Disc' yani direkt olarak plak master’ı üzerine kayıt teknolojisiyle, kesme, biçme ve edit bile yapılmadan tek seferde kaydedilmesi. Dolayısıyla, grubun herkes tarafından kabul edilen etkileyici konser performansını yakalayabilen tek kayıt.

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