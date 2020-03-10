Azerbaycan halıları sergileniyor
Azerbaycan Milli Halı Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ‘Türk ve İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’ndan Azerbaycan Halıları’ projesi hayata geçiriliyor.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin halı koleksiyonu, Azerbaycan halılarının birçok örneğini içeren zengin bir koleksiyonu. Bu koleksiyon; Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca, vakıf geleneklerine uygun bir şekilde, sultan ve
ailesi tarafından yaptırılan büyük cami ve türbelere bağışlanmış halıların cami ve türbelerden toplanarak müzede koruma altına alınmasıyla oluşturulmuş. Bağışlanan halıların arasında Azerbaycan halı sanatının değerli örnekleri de bulunuyor. 17. - 19. yüzyıllara ait önemli on iki halı, sergi için seçilmiş. Amacı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet eliyle Azerbaycan halıcılığını yeniden geliştirmek, mevcutların korunmasını sağlamak ve tanıtımını yapmak olan sergi 14 Mart - 13 Haziran 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.
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