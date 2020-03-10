Azerbaycan halıları sergileniyor

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin halı koleksiyonu, Azerbaycan halılarının birçok örneğini içeren zengin bir koleksiyonu. Bu koleksiyon; Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca, vakıf geleneklerine uygun bir şekilde, sultan ve

ailesi tarafından yaptırılan büyük cami ve türbelere bağışlanmış halıların cami ve türbelerden toplanarak müzede koruma altına alınmasıyla oluşturulmuş. Bağışlanan halıların arasında Azerbaycan halı sanatının değerli örnekleri de bulunuyor. 17. - 19. yüzyıllara ait önemli on iki halı, sergi için seçilmiş. Amacı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet eliyle Azerbaycan halıcılığını yeniden geliştirmek, mevcutların korunmasını sağlamak ve tanıtımını yapmak olan sergi 14 Mart - 13 Haziran 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.