Ayşegül Sönmez’le ‘Türk Resminin İçinde’

İş Sanat, başlattığı yeni video serisiyle Türk resim sanatında yer edinmiş sanatçı ve eserlerin izini sürüyor. Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu ‘Türk Resminin İçinde’ başlıklı seride, İş Bankası’nın 1940’lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonundan seçilen yapıtlar ile sanatçıların hayat hikâyelerinden ilginç anekdotlar konu ediliyor. Videolar, Sönmez’in renkli anlatımıyla sanatçının yaşadığı dönemin kültür ve sanat atmosferine dair ipuçları sunarken, benimsedikleri üslup ve üretimleri de inceleme imkânı tanıyor. Peyzaj temalı ilk video serisiyle izleyiciler, tarih ve günümüz, kültür ile tabiat arasındaki bağlantıyı gözlemleme fırsatı yakalıyor. Manzaranın bir belge olmaktan öte duyguları da barındırdığını ifade eden Sönmez’in peyzaj temalı videolarında Nejad Devrim, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Eşref Üren ve Ömer Uluç’un yapıtları anlatılıyor. Ücretsiz olarak sanatseverlerin ilgisine sunulan videolar, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.