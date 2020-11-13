Aynı nehirde birlikte yol alıyoruz...

Ayı Geldi

Richard T. Morris’in kaleme alıp Leuyen Pham’ın resimlediği Coldedot Onur Ödülü sahibi ‘Ayı Geldi’ bizi biz yapan özelliklerimizi keşfetmeye, birbirimizi farklılıklarımızla kabullenerek yaşam denen macerada birbirimize tutunmaya çağırıyor.

Her şey meraklı bir ayının, gece gündüz durmadan akan bir nehre gelmesiyle başlıyor. Nehrin neler yapabileceğini kurcalarken kütüğüyle birlikte suyu boyluyor ve eğlenceli, heyecan dolu, rengârenk bir macera hızlanıyor. Aslında başlangıçta bu olanlar bir maceradan çok küçük bir kazadan ibaret görünüyor. Ta ki, birlikte yaşadıklarından habersiz ormanın diğer sakinleri de katılana dek ayı bir maceranın içine düştüğünü bilmiyor. Tıpkı ayı gelip ona dokunana kadar bir nehir olduğundan kendisinin bile haberi olmayan nehir gibi.

Önce arkadaş arayan yalnız kurbağa zıplayıveriyor ayının kafasına, ardından endişeli kaplumbağaları katıyorlar önlerine. Kendine çok güvenen kunduz kaptanlıkta üstüne olmadığını iddia ederek katılıyor onlara. Sırasıyla heyecanlı rakunlar ve mutlu ördek tek tek son sürat sürüklenen kütüğün üstünde buluyorlar kendilerini.

Her birinin katılımıyla sayfalar yavaş yavaş renklenmeye, çiçekler açmaya, ağaçlar yeşermeye başlıyor. Başlangıçta soluk, gri ormanın ortasında öylece akıp duran nehir gittikçe daha da gürlüyor. Tıpkı hayat gibi nehir de onun üzerinde yol alan yolcular da eğlenmek, daha mutlu ve güvende hissetmek için birbirlerinin varlığına, dokunuşuna ihtiyaç duyuyor. Birbirlerine benzeyip benzemedikleri önemli değil; korkak ya da cesur, meraklı ya da endişeli, mutlu ya da yalnız. Ortak heyecanların ve yeni başlayan dostlukların neşesi, birbirine sarılmanın verdiği güven bu uzun yolculuğu gerçek bir maceraya dönüştürürken tehlikeler daha az göz korkutuyor, endişeler diniyor. Yapayalnız olduğunu sanan kurbağa aslında ne çok arkadaşı olduğunu, halinden memnun ördek keşfedilecek koskoca bir dünya olduğunu fark ediyor.

Göz alıcı çizimleri ve eğlenceli kurgusuyla insanları ayrıştıran nedenlerden daha fazla birleştiren unsurlar olduğunu hatırlatan ‘Ayı Geldi’, “Aynı nehirde birlikte yol alıyoruz” diyor; öylece sürüklenip gitmek de elimizde, dostluklarla ve farklılıklarımızla renklendirerek sevgi dolu bir maceraya dönüştürmek de.



AYI GELDİ

Richard T. Morris

Resimleyen: LeUyen Pham

Çeviren: Gamze Özdemir

Ketebe Yay., 2020

32 sayfa, 41 TL.



