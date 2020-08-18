Aydın’da yazıtlı mezar keşfedildi

Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandırırken bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazıları sonrasında bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlatılırken, keşif yerini ziyaret eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, oda mezarın nekropol alanının dışında kalan bir bölgede tespit edildiğini ifade ederek, “Karya Medeniyeti'nin izlerinin bulunduğu Alinda bölgemizde şu an için kazı çalışmaları yapılmıyor. Burada uzman ekiplerimiz ile birlikte yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar çerçevesinde sit alanımızın dışında bir oda mezar keşfi yapıldı. Burası normalde nekropol alanı değil. İlk defa bu bölgede bir mezar keşfi yaptık, normalde beklediğimiz bir şey değildi ve bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bölgede bir kurtarma çalışması ve bölgenin acilen kazı noktasına dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Bu yazıtlı mezar, en kısa zamanda bilim dünyasına kazandırılacaktır” dedi.

‘BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MEZAR’

Yapılan temizleme çalışmaları sonrasında mezarın MÖ 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilirken, MS 2. yüzyıla kadar kullanıldığının tespit edildiğini ifade eden Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, “Alinde Antik Kenti'nde ilk defa yazıtlı bir mezar keşfettik. Mezarın Thyion oğlu Kresidemos adına yapıldığı öğrendik. Aydın Müzesi tarafından yapılan temizlik çalışmalarında antik çağdan günümüze kadar bu mezarın defineciler tarafından soyulmuş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda mezar içerisinde 1 adet kandil, 2 adet Roma dönemine ait bronz sikke ve çok sayıda seramik parçası bulduk” dedi.