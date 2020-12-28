Ayça Kaya’dan 50 adımda zayıflama rehberi

Dr. Ayça Kaya

Obezite tedavisi konusunda çok sayıda çalışmaya imza atan Dr. Ayça Kaya, kilo vermek isteyenler için rehber niteliğinde bir kitap hazırladı. Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan ‘50 Adımda Sağlıklı ve Hızlı Zayıfla’ kilo alıp vermenin tekrar eden bir süreç olduğu günümüzde, kalıcı, sağlıklı ve hızlı zayıflama teknikleri konusunda okuyucuyu yönlendirmeyi amaçlıyor.

Kilo verme sürecinin kısa sürede terk edilen ve hayal kırıklıkları ile dolu bir süreç olmadığından bahseden Dr. Ayça Kaya, okuyuculara kitaba başlamadan önce, kendilerine sormalarını istediği bazı sorular yöneltiyor.

Kaya, “Hayatınızda kaç kez kilo verme girişiminde bulundunuz? İlk kilo aldığınızı fark ettiğinizde kaç yaşındaydınız? Peki ilk diyetinizi ne zaman ve nasıl yaptınız? Kaç yıldır fazla kilolarınızla uğraştığınızı hiç düşündünüz mü? Kaç kere başarılı olduğunuzu, bu başarıdan sonra neler hissettiğinizi, sonra bu başarının baltalayıcı bir süreç ya da hastalıkla nasıl gölgelendiğini düşündünüz mü? Sonra fazla kilolarınızın sinsice tekrar bedeninize yerleşmesini, daha sonra her şeye yeniden başladığınızı düşündünüz mü peki? İlk kilo verme isteği ile yola çıktığınız zamanla şu andaki kilolarınız arasındaki fark ne kadar? Bu kitabı okumaya başlarken sizden ilk ricam, öncelikle bu sorulara cevap vermeniz. Obezite hastalığı üzerine yıllardır çalışan bir doktor olarak dikkatinizi özellikle bu noktaya çekmek istiyorum. Yaşadığınız bu süreçleri düşünerek, yaptığınız hataları düzeltmeniz ve kalıcı olarak sağlıklı kilonuzda kalabilme becerisi kazanmanız...” diyerek okuyucularına sesleniyor.

Kaya, çalışmasında yer verdiği bir araştırmadan da bahsediyor: “Geçtiğimiz yıllarda kilo problemi yaşayan bin hastaya, ‘Bir yılda kaç kez diyete başlayıp bıraktınız?’ sorusunun sorulduğu araştırmanın sonucuna göre fazla kilo problemi yaşayan bin kişinin bir yılda ortalama 16 kez diyete başlayıp, bu diyetleri de yarıda bıraktığı anlaşıldı. Düşünsenize, bir yılda tam 16 kez diyete başlayıp bırakıyorsunuz, yani ayda ortalama 1,5 kez bir diyetle ilgili hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yaşam tarzınızda yanlış giden birçok şeyi düzeltip kilo kontrolünüzü elinize geçireceksiniz ve siz de o ‘diyetzedelerden’ olmayacaksınız. Çünkü ben size daha iyisini vadedeceğim ve sizi yeteri kadar hızlı, sağlıklı ve kalıcı olarak fazla kilolarınızdan sizleri kurtaracağım. O halde ne duruyoruz, haydi hep birlikte kitabımızı okumaya başlayalım.”







