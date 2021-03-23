Ayça Ceylan ‘içsel bahçe’sini izleyicilere açtı

Body in Perform’un kurucusu Ayça Ceylan’ın Antalya Dokumapark’te gerçekleştirdiği mekana özgü performatif yerleştirmesi “#İçselBahçem (pamuk)”, performans ve performansın video kaydını, ziyaretçilerin kendi içsel bahçelerini inşa edebilmeleri için 10 dakikalık bir yol haritasından oluşan ses tasarımını, duvarlara giydirilen hikayeleri ve pamuk çekirdeklerinden meydana gelen çember formunu içeriyor. “Zamanın Dışında” sergisi kapsamında üretilen “#İçselBahçem (pamuk)” bir zamanların Antalya Dokuma ve İplik Fabrikası olan alanın galeriye dönüştürülen alanında sergileniyor. Küratörlüğünü Artsürem’in üstlendiği sergi, sanatçı söyleşileri ve sempozyumlarla 8 Mayıs’a kadar sürecek.

İçsel bahçeme hoş geldiniz. Duvarlarda yazılı olan cümleler bahçenin derinlerine yolculuk edebilmenizi sağlayan hafıza durakları. Her bir cümle hem benim hem sizin hem de kadim zamanların fısıltılarıyla dokundu. Size toprakla, suyla, ateşle, havayla ve ışıkla dokunan bir hikâye anlatacağım. Şimdi gözlerinizi kapayın. Bir anlığına insan değil de bir bitki olduğunuzu düşünün. Güneşle buluşunca çiçeklerini açan, suya ve ışığa yönelen, sessiz alfabesi ile mucizevi bir iletişime sahip olan, zamanı gelince denge için ölümü kabullenen ve sonrasında yeniden doğan. Ne kadar da insansı hissiyatlar dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü sizin de ruhunuzun bir yerlerinde bildiği üzere tüm tanecikler birbiri ile etkileşim halindedir” diyen Ayşa Ceylan, “#İçselBahçem” serisine farklı bitkiler eşliğinde devam edeceğini belirtiyor.

"#İçselBahçem (pamuk)" hakkında detaylı bilgi için tıklayın:

https://soundcloud.com/ayca-ceylan-426556411/icselbahcem-pamuk-myinnerflora-cotton