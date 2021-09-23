Avukatlar için başucu kitabı

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Platon Hukuk Yayınevi’nden çıkan ‘Avukatın Öz- El Kitabı - Avukatlık Rehberi’, alanında Türkiye’deki en kapsamlı kaynaklardan biri. Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu’ndan deneyimli avukat Zafer İşeri’ye her biri alanında uzman 20’den fazla hukukçunun uygulamaya yönelik tecrübelerini paylaştığı kitap, özellikle avukatlara meslek yaşamları boyunca ışık tutacak başucu kaynağı niteliğinde. Bir avukatın yaşam boyu karşılaşılabileceği ihtilafların önlenmesi için yararlı bilgiler içeren kitapta Prof. Kaboğlu ‘Aanayasa Yargısı’yla ilgili ‘Anayasa Mahkemesinin Varlık Nedeni Ne?’, ‘Anayasa Mahkemesi Kararı Örneği’, ‘Anayasa Mahkemesi Başvuru Örneği’ gibi konulara değinirken çeşitli üniversitelerde arabuluculuk ve bilirkişilik alanlarında dersler veren Av. Zafer İşeri, Sözleşmeler Hukuku’yla ilgili bölümde ‘Sözleşme Nasıl Yazılır, Esaslı Unsurları Nelerdir?’, ‘Sözleşme Türleri’, ‘Şekil Şartı Olan Sözleşmelerde Şekil Şartlarının Yerine Getirilmesi’, ‘Sözleşmenin Geçerliliğini Etkilememekle Birlikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’, ‘Kira Sözleşmesi Örneği’ gibi konularda tecrübelerini paylaşıyor.



Av. Zafer İşeri

Begüm Gürel’in ‘Uyuşmazlık Yargısı’, Atilla Özen’in ‘Avukatlık Hukuku’, M. Ufuk Tekin’in ‘Dilekçe’, Ümit Ortak’ın ‘Tebligat Hukuku’ ve ‘Hakimin Reddi’, Neyir Şeyda Musal’ın ‘Arabulucuk’, Ali Parlar’ın ‘Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları’, Prof. Seyithan Deliduman’ın ‘Hukuk Davaları’, Paluri Arzu Kal Demirçi’nın ‘Sulh Hukuk Davaları’, Eray Karınca’nın ‘Aile Hukuku Davaları’, Erol Karaaslan’ın ‘Evlat Edinme’ ve ‘Soy Bağı’, Zarife Zerrin Togay’ın ‘Miras Hukuku’, Murat Sayın’ın ‘Gayrimenkul Davaları’, Osman Oy’un ‘Kira ve Tahliye Davaları’, Ramazan Oruç’un ‘Kat Mülkiyeti Davaları’, Mustafa Topaloğlu’nun ‘Ticari Davalar’, Yavuz Süphandağ’ın ‘İcra İflas Hukuku’, Zeynep Öncü Uygun’un ‘İş Hukuku Davaları’, Çağrı Ayhan Şenel’in ‘Tüketici Hukuku Davaları’, Gül Banu Kırtok’un ‘Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Davaları’, Mine Demirezen’in ‘Kişisel Verilerin Korunması’, Dr. Suat Çalışkan’ın ‘Ceza Davaları’, Dr. İhsan Baştürk’ün ‘Fikir ve Sanat Eserleri Hukukumuzda Cezai Koruma’ konularında tecrübelerini paylaştığı ‘Avukatın Öz- El Kitabı’nın tanıtım metninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Her biri alanında donanımlı ve yetkin hocalar ile aylar süren kolektif çalışma sonucu meydana gelen ‘Avukatın Öz-el Kitabı’, tüm hukukçu ve bilhassa avukatlara meslek yaşamları boyunca ışık tutup yol gösterecektir. İlgi duyan diğer kişiler için de hayatın her alnında yararlı bilgiler edinme imkânına kavuşturacaktır.

Anayasa yargısından sözleşmeler hukukuna uygulamaya yönelik tecrübe ve örneklerin aktarıldığı içeriği ile yaşam boyu karşılaşılabilecek ihtilafların önlenmesine yararlı bilgiler edinilebilecektir. Karşılaşılan sorunların yargı kararları ve hukuk kaideleri ışığında hakkaniyete uygun çözüme kavuşturulması adına bir başucu eseri niteliğindedir. Sadece günümüz uyuşmazlıklarını değil, gelecekte karşılaşılabilecek problemleri de öngörüp çözüm yolu gösteriyor olmakla herkesin kütüphanesinde bulunmasında yarar görülmektedir.”

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AVUKATIN ÖZ-EL KİTABI -AVUKATLIK REHBERİKolektifPlaton Hukuk Yayınevi, 20211269 sayfa, 235 TL.