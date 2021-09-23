Avukatlar için başucu kitabı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kaşta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyorKaş'ta 6 bin yıllık tarih, su altında buluşuyor#ANTALYA
Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek Moderna CEOsu tarih verdiSon dakika: Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Moderna CEO'su tarih verdi#Koronavirüs
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonasında ödül 2 katına çıktı2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ödül 2 katına çıktı#Kadın Futbolu
Pjanic, Sehic ve Hadziahmetovic, Bosna Hersek Milli Takımına davet edildiPjanic, Sehic ve Hadziahmetovic, Bosna Hersek Milli Takımı'na davet edildi#Bosna Hersek
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika: Bebeklere yanlış aşı iddiası Açıklamalar peş peşe geldiSon dakika: Bebeklere yanlış aşı iddiası! Açıklamalar peş peşe geldi#Koronavirüs
İspanyada yanardağ kâbusu devam ediyor... Binlerce insan evinden oldu, bakanın sözleri infial yarattıİspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor... Binlerce insan evinden oldu, bakanın sözleri infial yarattı!#La Palma
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdımÜnlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Önemli adım... Akreditasyon sistemi hazırlığıÖnemli adım... Akreditasyon sistemi hazırlığı #Akreditasyon Sistemi
Müzisyen Jehan Barburun annesi vefat ettiMüzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti#Jehan Barbur
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Avukatlar için başucu kitabı

#Avukatın Öz- El Kitabı#Avukatlık Rehberi#Platon Hukuk Yayınevi
Avukatlar için başucu kitabı

Hukukçu ve özellikle avukatlara meslek yaşamları boyunca ışık tutacak başucu kaynağı niteliğindeki ‘Avukatın Öz- El Kitabı - Avukatlık Rehberi’, Platon Hukuk Yayınevi’nden çıktı. Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu’ndan deneyimli avukat Zafer İşeri’ye her biri alanında uzman 20’den fazla hukukçunun uygulamaya yönelik tecrübelerini paylaştığı kitap, bir avukatın yaşam boyu karşılaşılabileceği ihtilafların önlenmesi için yararlı bilgiler içeriyor.

Haberin Devamı

Platon Hukuk Yayınevi’nden çıkan ‘Avukatın Öz- El Kitabı - Avukatlık Rehberi’, alanında Türkiye’deki en kapsamlı kaynaklardan biri. Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu’ndan deneyimli avukat Zafer İşeri’ye her biri alanında uzman 20’den fazla hukukçunun uygulamaya yönelik tecrübelerini paylaştığı kitap, özellikle avukatlara meslek yaşamları boyunca ışık tutacak başucu kaynağı niteliğinde. Bir avukatın yaşam boyu karşılaşılabileceği ihtilafların önlenmesi için yararlı bilgiler içeren kitapta Prof. Kaboğlu ‘Aanayasa Yargısı’yla ilgili ‘Anayasa Mahkemesinin Varlık Nedeni Ne?’, ‘Anayasa Mahkemesi Kararı Örneği’, ‘Anayasa Mahkemesi Başvuru Örneği’ gibi konulara değinirken çeşitli üniversitelerde arabuluculuk ve bilirkişilik alanlarında dersler veren Av. Zafer İşeri, Sözleşmeler Hukuku’yla ilgili bölümde ‘Sözleşme Nasıl Yazılır, Esaslı Unsurları Nelerdir?’, ‘Sözleşme Türleri’, ‘Şekil Şartı Olan Sözleşmelerde Şekil Şartlarının Yerine Getirilmesi’, ‘Sözleşmenin Geçerliliğini Etkilememekle Birlikte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’, ‘Kira Sözleşmesi Örneği’ gibi konularda tecrübelerini paylaşıyor.

Avukatlar için başucu kitabı
Av. Zafer İşeri

Begüm Gürel’in ‘Uyuşmazlık Yargısı’, Atilla Özen’in ‘Avukatlık Hukuku’, M. Ufuk Tekin’in ‘Dilekçe’, Ümit Ortak’ın ‘Tebligat Hukuku’ ve ‘Hakimin Reddi’, Neyir Şeyda Musal’ın ‘Arabulucuk’, Ali Parlar’ın ‘Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları’, Prof. Seyithan Deliduman’ın ‘Hukuk Davaları’, Paluri Arzu Kal Demirçi’nın ‘Sulh Hukuk Davaları’, Eray Karınca’nın ‘Aile Hukuku Davaları’, Erol Karaaslan’ın ‘Evlat Edinme’ ve ‘Soy Bağı’, Zarife Zerrin Togay’ın ‘Miras Hukuku’, Murat Sayın’ın ‘Gayrimenkul Davaları’, Osman Oy’un ‘Kira ve Tahliye Davaları’, Ramazan Oruç’un ‘Kat Mülkiyeti Davaları’, Mustafa Topaloğlu’nun ‘Ticari Davalar’, Yavuz Süphandağ’ın ‘İcra İflas Hukuku’, Zeynep Öncü Uygun’un ‘İş Hukuku Davaları’, Çağrı Ayhan Şenel’in ‘Tüketici Hukuku Davaları’, Gül Banu Kırtok’un ‘Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Davaları’, Mine Demirezen’in ‘Kişisel Verilerin Korunması’, Dr. Suat Çalışkan’ın ‘Ceza Davaları’, Dr. İhsan Baştürk’ün ‘Fikir ve Sanat Eserleri Hukukumuzda Cezai Koruma’ konularında tecrübelerini paylaştığı ‘Avukatın Öz- El Kitabı’nın tanıtım metninde şu ifadelere yer veriliyor:
“Her biri alanında donanımlı ve yetkin hocalar ile aylar süren kolektif çalışma sonucu meydana gelen ‘Avukatın Öz-el Kitabı’, tüm hukukçu ve bilhassa avukatlara meslek yaşamları boyunca ışık tutup yol gösterecektir. İlgi duyan diğer kişiler için de hayatın her alnında yararlı bilgiler edinme imkânına kavuşturacaktır.
Anayasa yargısından sözleşmeler hukukuna uygulamaya yönelik tecrübe ve örneklerin aktarıldığı içeriği ile yaşam boyu karşılaşılabilecek ihtilafların önlenmesine yararlı bilgiler edinilebilecektir. Karşılaşılan sorunların yargı kararları ve hukuk kaideleri ışığında hakkaniyete uygun çözüme kavuşturulması adına bir başucu eseri niteliğindedir. Sadece günümüz uyuşmazlıklarını değil, gelecekte karşılaşılabilecek problemleri de öngörüp çözüm yolu gösteriyor olmakla herkesin kütüphanesinde bulunmasında yarar görülmektedir.”

Haberin Devamı

Avukatlar için başucu kitabı
AVUKATIN ÖZ-EL KİTABI -
AVUKATLIK REHBERİ
Kolektif
Platon Hukuk Yayınevi, 2021
1269 sayfa, 235 TL.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avukatın Öz- El Kitabı#Avukatlık Rehberi#Platon Hukuk Yayınevi