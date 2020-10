Avrupa’nın görkemli operaları

Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, koleksiyon değerindeki prestij kitaplarıyla sanat yayıncılığı alanında özel bir yere sahip. Ahmet Ertuğ’un etkileyici perspektifiyle sunduğu görseller, saygın akademisyenlerin metinleri, büyük bir titizlikle seçilen özel cildi, kâğıdı ve mürekkebiyle kütüphanelerin en değerli köşesinde her daim yaşayan kitaplar, hem özel koleksiyoncular hem de sanat severlere hitap ediyor. Özellikle kültür hazinelerine odaklanan yayıncılık anlayışıyla, dünyanın gözbebeği olan tarihi mekânları mükemmel bir görsel ve metinsel zenginlikle okurlarına ulaştıran Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, her ay belirlediği bir kitabı %30 indirimle okurla buluşturuyor. Ekim ayının indirimli kitabı ise ‘Palaces of Music - Opera Houses of Europe’.

Avrupa’nın 26 önemli opera binasının Ahmet Ertuğ tarafından çekilmiş muhteşem fotoğraflarını içeren kitap, klasik, barok ve rokoko mimari üslubunda yapılmış ve günümüze tüm ihtişamıyla gelebilmiş tiyatro binalarıyla başlıyor. Burada, sonraki dönem tiyatrolarına model olacak olan, mimar Palladio’nun İtalya Vicenza’da yaptığı olağanüstü Teatro Olimpico’dan, Stokholm’daki Drottningholm Sarayı Tiyatrosu, Almanya’nın Bayreuth kentinde bulunan Margrave operası ve Napoli’deki San Carlo’ya uzanan yapıtlar yer alıyor.

19. yüzyıla ait büyük opera yapıları arasında Paris Operası (Palais Garnier), Venedik’teki yeniden yapılmış La Fenice Tiyatrosu ve Prag Devlet Opera binalarıyla devam eden kitap son olarak dünyanın önde gelen mimarları tarafından yapılan, Valencia, Lyon ve Oslo’daki yeni mimari başyapıtlara odaklanıyor.

Ahmet Ertuğ’un muhteşem fotoğraflarına eşlik eden metinlerinde Michael Forsyth, kitapta yer alan her opera binasının mimari özelliklerinin yanı sıra, toplumsal yaşam ve müzik tarihi içindeki yerlerine değiniyor. Forsyth, kitabın sunuş bölümünde operanın yükselişini, operaların mimari gelişimini anlatıyor ve değişik ülkelerin ya da dönemlerin değişen ihtiyaçlarına göre opera binalarının akustik düzenlerindeki değişimleri ortaya koyuyor.

Fotoğrafa başlamadan önce Londra’da mimarlık eğitimi alan Ahmet Ertuğ’un yapıtları derin ve meditatif bir enerjiyi ortaya çıkarırken izleyeni konularının entelektüel yanının içine çekiyor.

Kitabın metinlerini yazan mimar ve tarihçi Michael Forsyth, aynı zamanda ödüllü ve birçok dile çevrilmiş olan ‘Buildings for Music: the Architect, the Musician and the Listener from the seventeenth century to the present day’ (Müzik için yapılmış binalar: on yedinci yüzyıldan günümüze mimar, müzisyen ve dinleyici) adlı kitabın da yazarı.

