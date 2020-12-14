Avrupa’nın en iyisi ‘Another Round’

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yapıldı.



Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende Thomas Vinterberg’in ‘Another Round’ filmi 3 dalda daha ödül aldı. Vinterberg’e ‘En İyi Yönetmen’ ödülü verilirken ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında ‘Another Round’ filmindeki rolüyle Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ödüle layık görüldü. ‘En İyi Senaryo’ dalında ‘Another Round’ filminin senaristleri Vinterberg ve Tobias Lindholm ödül aldı.



‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ise ‘Undine’ filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer’e verildi. ‘En İyi Komedi’ filmi olarak Emmanuel Courcol’un ‘The Big Hit’, ‘En İyi Belgesel’ olarak da Alexander Nanau’yun ‘Collective’ filmi seçildi. İtalyan yönetmen Corlo Sironi’nin ‘Sole’ filmi de ‘En İyi İlk Film’ ödülünü aldı. Avrupa Film Ödülleri, ‘Avrupa'nın Oscarları’ olarak kabul ediliyor.