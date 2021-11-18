GenÃ§ bir adamÄ±n edebiyatÃ§Ä± olarak mektuplarÄ±

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YÄ±l 1951, AttilÃ¢ Ä°lhan 26 yaÅŸÄ±nda. Ä°lk kitabÄ±nÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸ, dÃ¶nemin en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden CHP Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸ, heyecanlÄ± bir ÅŸair ve yazar adayÄ±. Hukuk fakÃ¼ltesinde okuyor ama aklÄ± fikri edebiyatta. SÃ¼rekli okuyor, ÅŸiirler, romanlar yazÄ±yor, polemiklere katÄ±lÄ±yor. Siyasete de bulaÅŸmÄ±ÅŸ. GerÃ§ek gazetesinde yazÄ±yor. Siyasi faaliyetlerde bulunuyor ki bu faaliyetleri baÅŸÄ±nÄ±n derde girmesine neden olacak.

Bir yandan da aklÄ± Parisâ€™te. Bir yolunu bulup yeniden gitmek istiyor. 1949 yÄ±lÄ±nda ailesini de ikna ederek, kardeÅŸi Cengiz Ä°lhan ile birlikte ilk kez Parisâ€™e gitmiÅŸler. TadÄ± damaÄŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸ. Orada yaÅŸamak istiyor.

Kendisinden iki yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Cengizâ€™le iliÅŸkileri bir aÄŸabey-kardeÅŸ iliÅŸkisinden Ã§ok, yakÄ±n arkadaÅŸ iliÅŸkisi. Cengiz Ä°lhan, Ä°stanbulâ€™da hukuk fakÃ¼ltesini bitirdikten sonra Ä°zmirâ€™e dÃ¶nmÃ¼ÅŸ. AvukatlÄ±k yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ama edebiyatla da ilgili. Åžiir, Ã¶ykÃ¼ yazÄ±yor. Yani iki kardeÅŸin ortak ilgileri var. KardeÅŸlik, aile baÄŸlarÄ± yanÄ±nda sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde arkadaÅŸlÄ±k ettikleri de anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Birbirlerinden gizli saklÄ±larÄ± yok.

Ä°ki kardeÅŸ bir arada deÄŸilse, farklÄ± kentlerdeyse sÄ±k sÄ±k mektuplaÅŸmÄ±ÅŸlar. Bu mektuplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise hoÅŸ bir tesadÃ¼f ve bu tesadÃ¼fÃ¼n doÄŸurduÄŸu bir kitap saÄŸladÄ±.

AltÄ±-yedi yÄ±l kadar Ã¶nce bir hurdacÄ±da AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n, kardeÅŸi Cengizâ€™e yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplar bir tomar halinde bulunuyor. Sonra da Kaynak YayÄ±nlarÄ±â€™na ulaÅŸÄ±yor. Bu mektuplar ÅŸimdi bir kitap oluÅŸturmuÅŸ. â€˜HayatÄ±mÄ±n Åžiirini YaÅŸÄ±yorumâ€™ Ã¼stbaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kitaba â€˜KardeÅŸime Mektuplarâ€™ adÄ± verilmiÅŸ. Ama gerek yayÄ±nevinin notunda gerekse Enis Baturâ€™un kÄ±sa Ã¶nsÃ¶zÃ¼nde belirtildiÄŸi gibi AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™la Cengiz Ä°lhanâ€™Ä±n iliÅŸkisi kardeÅŸten de Ã¶te bir dostluk ve kader birliÄŸi.



ÅžÄ°Ä°RLERÄ°NÄ°N YAZILIÅž Ã–YKÃœLERÄ°...

AttilÃ¢ Ä°lhan mektuplarÄ±nÄ± kendine has gÃ¼zel el yazÄ±sÄ±yla ya da daktiloyla yazmÄ±ÅŸ. Ä°yi bir dÃ¼zenlemeyle kitapta mektuplarÄ±n asÄ±llarÄ±na ve zarflara da yer verilmiÅŸ ki bu gerÃ§eklik duygusunu da artÄ±rÄ±yor, olayÄ± iyice sahicileÅŸtiriyor.

MektuplarÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 50â€™li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±, AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n yaÅŸamÃ¶ykÃ¼sÃ¼nde Ä°stanbul-Ä°zmir-Paris Ã¼Ã§geni olarak anÄ±lÄ±r. Ä°lk mektuplarda AttilÃ¢ Ä°lhan Ä°stanbulâ€™dadÄ±r. YaÅŸadÄ±klarÄ±ndan, ÅžÃ¼kran Kurdakul gibi bazÄ±larÄ± Ä°zmirli ortak arkadaÅŸlardan sÃ¶z eder. Bu yarÄ± bohem yaÅŸantÄ±nÄ±n iÃ§inde uzayan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrenimi nedeniyle babasÄ±na yÃ¼k olmamak iÃ§in lise Ã¶ÄŸrencilerine ders vermek gibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da gÃ¶nÃ¼l iÅŸleri de vardÄ±r. YakÄ±n dost saydÄ±ÄŸÄ± kardeÅŸine, karÅŸÄ± cinsle iliÅŸkilerini de anlatÄ±r. AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n yaÅŸamÄ± ile ilgili birÃ§ok ayrÄ±ntÄ±yÄ± Ã¶ÄŸreniriz.

Ama mektuplarÄ±n esasÄ±nÄ± AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n kendi hayatÄ± ile ilgili aldÄ±ÄŸÄ± kararlar, yaÅŸamÄ±nÄ±, hedeflerini belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± oluÅŸturur. Ä°yi bir ÅŸair ve yazar olmanÄ±n yanÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce adamÄ±, bir aydÄ±n olarak da TÃ¼rkiyeâ€™nin kÃ¼ltÃ¼r ve siyaset yaÅŸamÄ±nda yer almak arzusundadÄ±r. Bu hedefle kendisini yetiÅŸtirir. SÃ¼rekli okur. Bu okumalardan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± hayat derslerini kardeÅŸiyle paylaÅŸÄ±r, ona Ã¶ÄŸÃ¼tler verir, fikirlerini tartÄ±ÅŸÄ±r.

MektuplarÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n yazmakta olduÄŸu eserler hakkÄ±nda verdiÄŸi bilgiler, gÃ¶rÃ¼ÅŸler ve Ã¶rneklerden oluÅŸuyor. KitabÄ±n giriÅŸinde yer alan â€˜Bir, ÃœÃ§ ve BeÅŸâ€™, â€˜KÃ¶tÃ¼ AÅŸk Åžiiriâ€™ gibi tamamlanmÄ±ÅŸ ÅŸiirlerini paylaÅŸmakla kalmaz, â€˜Sisler BulvarÄ±â€™, â€˜Piaâ€™ gibi ÅŸiirlerin yazÄ±lÄ±ÅŸ Ã¶ykÃ¼lerini de anlatÄ±r. AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n edebi olarak esas ilgi alanÄ±nda ise roman vardÄ±r. Seyahat yazÄ±larÄ±ndan oluÅŸan â€˜Abbas Yolcuâ€™yu kaleme alÄ±rken ilk romanlarÄ± â€˜Sokaktaki Adamâ€™ ve â€˜Zenciler Birbirine Benzemezâ€™in planlanÄ±ÅŸ ve yazÄ±lÄ±ÅŸ Ã¶ykÃ¼lerini okuruz. Yazma sÃ¼recinde romanÄ±n yapÄ±sÄ±nda yaÅŸanan deÄŸiÅŸimleri de iÃ§tenlikle kardeÅŸi ile paylaÅŸÄ±r ki bu bÃ¶lÃ¼mler AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n edebi yaÅŸamÄ±nÄ±, yazma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± inceleyecekler iÃ§in bizzat yazarÄ±n aÄŸzÄ±ndan Ã¶nemli bilgiler iÃ§eriyor.

Parisâ€™e gidiÅŸ kararÄ±nÄ± almasÄ± ve nihayet uzun bir yolculukla oraya ulaÅŸmasÄ± yeni bir evre hayatÄ±nda. Paris baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na deÄŸiÅŸim demek. Kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmak, hayatÄ±nÄ± kurmak yaÅŸamÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸtursa da okumayÄ± ve yazmayÄ± hiÃ§ ihmal etmiyor. KardeÅŸine okuyup yazdÄ±klarÄ±ndan bol bol sÃ¶z ediyor.



HER MEKTUBU BÄ°R EDEBÄ° ESER

AttilÃ¢ Ä°lhan, Parisâ€™te yaÅŸarken TÃ¼rkiyeâ€™deki edebi Ã§evrelerle baÄŸÄ±nÄ± koparmamÄ±ÅŸ. Edebiyat hayatÄ±ndaki yaÅŸamÄ± yakÄ±ndan takip etmekle kalmÄ±yor, sÃ¼rekli yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± dergilere ve gazetelere yollayarak kendi edebi faaliyetini de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Belki de TÃ¼rkiyeâ€™dekinden daha fazla Ã¼retken.

Parisâ€™te, ÅŸiirlerinde adlarÄ± ya da lakaplarÄ±yla andÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸuyor. Cengiz Ä°lhanâ€™Ä±n da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bu arkadaÅŸlarla yaÅŸananlar da mektuplarÄ±n konusu. Tabii yine aÅŸklar var. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemeyen aÅŸklar bir sorun olarak mektuplarda yer buluyor. DostluklarÄ±n ve aÅŸklarÄ±n ÅŸiirlere nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da izliyoruz.

Mektup hem bir haberleÅŸme aracÄ± olarak hem de edebi tÃ¼r olarak hayatÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±kalÄ± Ã§ok oldu. AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n mektuplarÄ±nÄ± okurken bu eksiÄŸi bir kez daha hissedecek okurlar. Usta bir yazar olarak bu haberleÅŸme aracÄ±nÄ± ne kadar maharetle kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her mektubunu birer edebi eser haline getirdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz â€˜KardeÅŸime Mektuplarâ€™da. AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n yaÅŸamÃ¶ykÃ¼sÃ¼nden Ã¶nemli bir zaman dilimini onun kaleminden Ã¶ÄŸrenirken, bir ÅŸairin nasÄ±l yetiÅŸtiÄŸine, ne bÃ¼yÃ¼k emekler verdiÄŸine de ÅŸahit oluyoruz. AttilÃ¢ Ä°lhanâ€™Ä±n en bohem zamanlarÄ±nda bile nasÄ±l bir disiplinle kendini yetiÅŸtirdiÄŸi ve sÃ¼rekli Ã¼rettiÄŸini gÃ¶rmek Ã¶zellikle genÃ§ ÅŸair ve yazar adaylarÄ±nÄ±n kitaptan Ã¶nemli dersler Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. â€˜KardeÅŸime Mektuplarâ€™ hÄ±zla keyifle okunan ve Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenilen, yaÅŸam dersleri Ã§Ä±karÄ±lan bir kitap.



KARDEÅžÄ°ME MEKTUPLARÂ Â

HAYATIMIN ÅžÄ°Ä°RÄ°NÄ° YAÅžIYORUM

AttilÃ¢ Ä°lhan

Kaynak YayÄ±nlarÄ±, 2021

230 sayfa, 30 TL.





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