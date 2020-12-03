Atta Festival çocuklarla beşinci kez buluşuyor

Yumurtadan Çıkan Fil

Bebek ve çocukları nitelikli sahne eserleriyle buluşturmak üzere yola çıkan Atta Festival, beşinci senesinde pandemi gündemini de göz önüne alarak yeni bir forma büründü. Çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan festival, bu sene programını tüm yıla yayarak çocuklar ve aileleri için sürekli bir sanat platformuna dönüşüyor.

Atta Festival beşinci senesinde seyircilerinin karşısına uluslararası bir çocuk oyunu, çevrimiçi ücretsiz animasyon film gösterimleri ve atölyelerin yanı sıra iki yeni sürprizle çıkıyor. Danimarka kültürüne özgü mutlu yaşam felsefesi ‘hygge’ fikrinden doğan program, bu sene itibariyle Atta’nın içeriklerine kardeş olarak geliyor. Atta Festival’in Danimarka Kültür Enstitüsü ile işbirliğinin ürünü olarak hayata geçen attahygge adlı bu yeni platform, hem çocukları hem yetişkinleri pandemi nedeniyle evlerde geçirdiğimiz uzun vakitlerin tadını sanat, kültür ve el becerisi etkinlikleriyle geçirmeye davet ediyor. Aileler ve çocuklar; attahygge.com adresinde evin, bir arada olmanın, sahip olduklarımızla ve hayal gücümüzle mutlu ve güvende hissetmenin yollarına uzanacaklar. Web sayfasındaki ücretsiz gösterimler, müzik dinletileri, atölye ve etkinlikler çocukların nitelikli sanat içeriklerine erişimini temel alan Atta felsefesini tüm seneye yayacak.





Yumurtadan Çıkan Fil

Bu senenin ikinci yeniliğiyse özel gereksinimli çocuklar için tasarlanan Engelsiz Atta. Festival ilk kez nörolojik çeşitlilikleri olan çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kültürel ve sanatsal performanslara ve atölyelere yer veriyor. Engelli çocuklarla sihir çalışmaları yapan, ödüllü Amerikalı sanatçı Kevin Spencer özel bir çevrimiçi atölyeyle Atta Festival’e konuk olacak. Dans tiyatrosu Yumurtadan Çıkan Fil ise otizmli çocuklara özel bir versiyon ile festivalde yerini alacak.

Atta Festival’in ikinci uluslararası prodüksiyonu olan bu dans tiyatrosu erken yaş dönemindeki çocuklar için hazırlandı. Münih’te yaşayan dansçı Ceren Oran’ın koreografisiyle 2-6 yaş arasındaki çocuklar için sahnelenecek Yumurtadan Çıkan Fil’de bir dansçı, bir kuklacı, bir flütist ve bir perküsyonist yer alıyor. Fil Peo’nun çocukları karşılayacağı performans aralık ayı boyunca attafestival.com sayfasından izlenebilecek. Oyunun 4 Aralık Cuma, saat 17.00’de Hisar Okulları’nda gerçekleşecek prömiyer gösterimi, Hisar Okulları’nın YouTube kanalından canlı yayımlanacak.









ENGELSİZ ATTA BAŞLIYOR

Festival bu sene itibariyle nörolojik çeşitlilikleri olan çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış performans ve atölyelere yer verecek. Tel Aviv merkezli Safe Place Festivali ile yapılan işbirliğinin sonucunda dans tiyatrosu Yumurtadan Çıkan Fil otizmli çocuklara özel bir versiyonla hazırlanıyor. Performans esnasında çocukların ihtiyaçları düşünülerek sessiz oda, stres topları ve özel kulaklıklar gibi araçlarla Türkiye’de ilk kez tam bir deneyim yaşatmak üzerine bir çalışma yapılıyor.

Festivale çevrimiçi olarak konuk olacak Kevin Spencer ise engelli çocuklarla sihir çalışmaları yapan, Fulbright uzmanı, ödüllü bir sanatçı. Dünyanın dört bir yanında okullara ve hastanelere giderek özel gereksinimli çocuklar, öğretmenler ve terapistlerle çalışmalar yapan Amerikalı sanatçı, özel performansları ve atölyeleriyle ilk kez Türkiye’de olacak. Etkinlik attafestival.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

DANİMARKA'DAN MUTLULUK REÇETESİ: HYGGE

Atta Festival, Danimarka Kültür Enstitüsü desteği ve işbirliğiyle Danimarka’nın dünyaca ünlü mutlu yaşam felsefesi hygge’yi (hüge) Türkiye’deki çocuklara getiriyor. İnsana huzur ve mutluluk veren küçük, basit şeylerin tadını çıkarmaya odaklanan hygge felsefesi, bizi evlerimizde geçireceğimiz sakinleştirici anlara davet ediyor. Bu bazen fırından çıkan sıcak bir kek, bazen rahatlatıcı bir müzik, bazen bir el işi aktivitesi, bazen de ailecek oynanan bir oyun olabiliyor.

attahygge bu fikirden yola çıkarak, çocuk-yetişkin herkesin pandemi endişesiyle geçirdiği bir dönemde; çocuklara mutluluk verecek, ailelerin bir arada nitelikli zaman geçirebilecekleri içeriklere yer veren bir web platformu olarak hayata geçiyor. attahygge tiyatrodan dansa, müzikten filme, atölyelerden yemek kültürü aktiviteleriyle geniş bir yelpazede ailelere farklı imkânlar sunuyor. Çocuklar ve yetişkinler attahygge.com adresindeki içeriklere diledikleri zaman ve ücretsiz olarak erişebilecek.







Kiwi ve Strit Animasyon Filmler

Danimarka’nın en iyi animasyon filmleri arasında gösterilen, Londra ve Toronto Film festivallerinden ödülle dönen ‘Kiwi ve Strit’ 3-6 yaş arası çocuklar için sözsüz animasyon bir film serisi. Komik ve tüylü küçük yaratıklar Kiwi ve Strit ormanda açık alanda yaşar. Kiwi anlayışlı, dikkatli ve sarıdır, Strit ise yabani ve mor. Neredeyse her şeye yaklaşımları farklıdır ancak hem eğlenceli hem de meraklıdırlar. Birlikte futbol oynarken, bisiklet yarışı yaparken ve gürültücü bir inek bulduklarında çok eğlenirler!

Her biri 5 dakika uzunluğunda olan dokuz filme attahygge.com/film/ adresinden erişilebilir.

Utzon’n Universe Atölyesi

‘Utzon’s Universe’ kitabının yazarları Julie Dufour ve Charlotte Carstensen tarafından tasarlanan çevrimiçi atölye, Sydney Opera Evi’nin mimarı Jorn Utzon’un kitabından esinlenerek hazırlandı. Daha önce Sydney Opera Evi için tasarlanan atölye, attahygge seyircisine özel olarak Türkiye’de!



Hama Boncukları Atölyesi

50 yılı aşkın bir süredir çocukların hayal gücünü zenginleştiren hama; renkli, silindir şeklinde plastik boncuklardır. Hem yetişkinler hem çocuklar için eğlenceli kullanımları olan boncuklara dair bir atölye bu sene Atta’da.

Atölyelere attahygge.com/atolye/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.