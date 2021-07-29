Atilla Volga’dan ücretsiz konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pandemiden en çok etkilenen mesleklerden olan müzisyenleri ücretsiz açıkhava konserleriyle halkla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yetenekli genç müzisyen Atilla Volga, 1 Ağustos Pazar günü saat 20.00-21.00 arasında Sarıyer Kireçburnu’ndaki Haydar Aliyev Parkı’nda izleyicilerle buluşacak.

‘Dokunmam Tenine’ isimli tekli albümünü dijital platformlarda yeni yayımlayan Atilla Volga, pazar akşamı İstanbulluları Boğaz manzarası eşliğinde keyifli bir müzik deneyimine davet ediyor. Üç yaşında ailesinin ona aldığı org ile müzikal serüvenine başlayan ve küçük yaşlardan itibaren kendi söz ve müziklerini besteleyen Atilla Volga’nın şarkıları alternatif rock türünde. Yaptığı müziğin dinleyicilere pozitif titreşimler vermesini amaçladığını belirten Atilla Volga, müziğin varoluşsal gereğini de bu şekilde tanımlıyor. Müzisyenliğin yanı sıra radyasyon fizikçisi olan Volga, uluslararası bir kongrede ‘Müzik Fiziği’ başlıklı bir sunum yapmıştı.