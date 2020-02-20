Aslı Özge imzalı mini dizi Berlinale'de prömiyer yapacak

Aslı Özge'nin Almanya’nın ZDF Televizyonu için Belçika’da çektiği orijinal ismi 'Dunkelstadt' olan 'Karanlık Şehir' adlı 45’er dakikalık altı bölümden oluşan mini dizi prömiyerini, 20 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek 70. Berlin Film Festivali'nin Berlinale Series Market bölümünde yapacak. Son beş yıldır Berlinale Series Days olarak düzenlenen bölüm, bu yıldan itibaren Berlinale Series Market olarak anılacak. 24-26 Şubat tarihleri arasında Zoo Palast Sineması’nda yapılacak etkinlikte, festival komitesi tarafından tüm dünyadan seçilmiş, belgesel ve dram olmak üzere toplam 30 dizi gösterilecek ve aynı zamanda çeşitli konferanslar düzenlenecek.



BİR KADIN DEDEKTİF ÖYKÜSÜ

Almanya ve Belçika ortak yapımı olarak gerçekleşen ve merkezinde bir kadın dedektifin bulunduğu bir modern kara film formatında tümü Anvers’te çekilen dizinin görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen, başrollerini ise Almanya’nın tanınmış oyuncularından Alina Levshin, Raunand Taleb, Artjom Gilz, Florian Stetter, Idil üner, Bernhard Schütz, Maximillian Mundt, Jana McKinnon paylaşıyor. 24. Şubat saat 15.30’da Zoo Palast Sineması’nda yapılacak gösteride dizinin 2 bölümü ardı ardına gösterilecek. Karanlık Şehir, 26.02 tarihinden itibaren ZDF Neo ve ZDF kanallarında yayınlanacak ve aynı tarihte ZDF Mediaktek’ten online olarak tüm bölümler izlenebilecek.

İlk filmi 'Köprüdekiler' ile İstanbul, Adana ve Ankara Film Festivalleri’nde en iyi film ödülleri alan Özge’nin 'Hayatboyu' ve 'Ansızın' filmleri de dünya galalarını Berlin Film Festivali’nde yapmıştı.

Ayrıca, Özge’nin Cannes Film Festivali’nin Cinefondasyon Atölye Bölümü’ne seçilmiş olan ve ortakları arasında Nadir Öperli’nin de bulunduğu, bir Alman, Fransa ve Belçika ortak yapımı olan, yeni uzun metrajlı sinema projesi Kara Kutu filminin bu sene Berlin’de çekilmesi planlanıyor.