Aşka inanmayan âşık olursa

Edebiyatımızın yetkin kalemlerinden Münir Göle’nin ilginç konular üzerinde gezinen çok yönlü bir yazı dünyası var. Vurucu bir roman olan ‘Tanıdık Bir Yüz’den yıllar sonra bu kez ‘Belki de’yle karşımızda.

‘Belki de’, aşka burun kıvıran bir kahraman olan İlhami’nin, tutkulu bir aşkın pençesine yakalanmasıyla ve bu aşkın peşinden dünyanın dört bir köşesine yapılan yolculuklarla şekilleniyor.

Bu yolculuklar, gönül macerası ve İlhami’nin karakteri üzerinden ise Göle, hayattan aşka, ilişkilerden yaşam tarzlarına, köklerden bağımsızlığa kadar pek çok meseleyi sorguluyor.

Münir Göle’nin kahramanı İlhami de yazarına sorgulayacağı meselelerle ilgili zengin bir malzeme veriyor.

Türkiye’de doğsa da yıllarca İtalya’da yaşamış, hayatını orada kurmuş bir roman kahramanı İlhami. Ülkesiyle bağları oldukça zayıf. Senede birkaç haftalık ziyaretlerden ibaret sadece bu bağ. Kısacası bir ‘yuva’ değil, dünyada bir yerden ibaret Türkiye onun için.

Çocuklarının Türkçe konuşamamalarını da hiç mi hiç umursamıyor. Fakat çocuklarına rağmen mutsuz bir evliliktir İlhami’ninki. Üstelik çocukları tam bir baş belası haline gelmiştir. Aileye eziyetten başka değildir yaptıkları. Öte yandan İlhami’nin eviyle de bağı sorunludur. Dolayısıyla bu zayıf temeller üzerine yükselmeye devam eden ilişki sonlanır. İlhami, günübirlik denebilecek ilişkilerle hayatını devam ettirmeye başlar.

Çocukları ise ömürleri boyunca başına bela olmaya dsürdürecektir. İlhami’nin hayatı, kendisinden yaşça bir hayli küçük sevgilisi ile birlikte değişecektir.

Gençleşecek, zevkleri değişecek, genç sevgilisinin peşinden dünyayı köşe bucak gezmeye başlayacaktır.

Bu ilişkisiyle birlikte İtalya da ‘dünyada bir yer’den ibaret bir ülkeye döner onun için. İlhami için artık sevdiğiyle olabildiği herhangi bir yerdir ‘yuva’.

Okurlar, İlhami hakkında her şeyi, tüm detayları romanın isimsiz anlatıcısı tarafından öğreniyor. Romanın anlatıcısı İlhami’nin hayatıyla birlikte kendi hayatından da bahsediyor akan hikâye boyunca. Anlatıcı kısmındaki tabloda ise oldukça mazbut bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Evliliği çocuksuz bir şekilde süren, orta sınıfın beyaz yakalı bir temsilcisidir romanın anlatıcısı. Neredeyse hiçbir standardı zorlamayan, neredeyse kımıltısız akan bir hayat...

Münir Göle ise alttan alta şunu soruyor, sorguluyor roman boyunca: Kim mutlu?

Orta yaş üstüne doğru akan hayatların derinlikli bir sorgulaması Münir Göle’nin yeni romanı ‘Belki de’. Göle’nin, roman durağına daha sık uğramasını istetecek denli de güçlü ayrıca. İlhami’nin ve romanın anlatıcısının yaşamlarından okura kalan ise kendisine, hayatına dair sormaya başlayacağı sorular olacak.

BELKİ DE

Münir Göle

Alakarga Yayınları, 2021

218 sayfa, 25 TL.