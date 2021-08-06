Aşı olmadı, grubundan oldu!

Instagram hesabından açıklama yapan Parada, Covid-19 aşısı yaptırmadığı sürece grupla kayıt yapmasına ya da turneye çıkmasına izin verilmediğini, diğer üyelerin stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmak istemediğini söylediğini ifade etti. “Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum. Onlar kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de öyle yapıyorum” diyen davulcu, önceden Covid-19 geçirdiğini ve vücudunda antikor oluştuğunu vurguladı.