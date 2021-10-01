Arzuya teslim olanlar

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â€˜DÃ¼rÃ¼stlÃ¼kâ€™ ve â€˜cesaretâ€™ bir kitap tanÄ±tÄ±mÄ± yazÄ±sÄ±na baÅŸlarken ilk kullanÄ±lacak kelimeler deÄŸil belki ama sÃ¶z konusu kitabÄ±n yazarÄ± Ahmet Tulgar olunca her ÅŸeyden Ã¶nce onun hem kiÅŸiliÄŸinin hem kaleminin bu Ã¶zelliklerinden dem vurmak gerekiyor. Ben Ahmet Tulgarâ€™Ä± Ã¶nce gazeteci olarak yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerden, ardÄ±ndan kitaplarÄ±ndan tanÄ±dÄ±m. Sonra da aynÄ± gazetede Ã§alÄ±ÅŸma imkÃ¢nÄ±m oldu. Ä°yi bir gazeteci, iyi bir yazar olduÄŸunu biliyordum da iyi bir insan olduÄŸunu birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken anladÄ±m. Gazetede yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klara ikiletmeden itiraz eden de oydu, bu iÅŸe hevesli genÃ§lere elini uzatan da... Hayata, mesleÄŸine, inanÃ§larÄ±na arzuyla sarÄ±lan, inandÄ±ÄŸÄ± yolda dimdik duran biri olarak kaldÄ± hatÄ±rÄ±mda. Bunlar Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ tÃ¼m saydÄ±ÄŸÄ±m Ã¶zelliklerinin izlerini onun edebiyatÄ±nda da sÃ¼rÃ¼yoruz.

â€˜Arzunun Serbest DolaÅŸÄ±mÄ±â€™ adlÄ± 12 Ã¶ykÃ¼den oluÅŸan kitabÄ± da bunun bir kanÄ±tÄ±. Arzunun her hali var kitapta. SÄ±nÄ±f, mekÃ¢n tanÄ±madan arzunun insanlarÄ±n ruhlarÄ±na nasÄ±l dokunduÄŸunu anlatÄ±yor bu Ã¶ykÃ¼ler. Ve en Ã¶nemlisi â€˜dÃ¼rÃ¼stâ€™ ve â€˜cesurâ€™lar.

HayatÄ±n kÄ±yÄ±sÄ±nda kalmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n ruhlarÄ±na iÅŸleyen arzularÄ±na tanÄ±k ediyor Tulgar bizi kitabÄ±nda. Ã‡iÄŸdem ile tanÄ±ÅŸÄ±yoruz mesela. Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan haberlerde â€˜fahiÅŸeâ€™ diye anÄ±lan bir kadÄ±n Ã‡iÄŸdem. Ä°ÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± iÃ§in mÃ¼cadele verirken Ã¼st sÄ±nÄ±fa atlamÄ±ÅŸ, ancak yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan ona kalanlarla kendiyle barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n yolunu farklÄ± bir ÅŸekilde bulmuÅŸ bir kadÄ±n. Ä°kiyÃ¼zlÃ¼ ahlak anlayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸÄ±nÄ± veren bir kahraman. Kitaptaki Ã§oÄŸu Ã¶ykÃ¼de zaten o ikiyÃ¼zlÃ¼ ahlak anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor Ã¶nÃ¼mÃ¼ze. Bazen bir tamirci atÃ¶lyesinde, bazen bir apartman boÅŸluÄŸunda, bazen de bir esnaf lokantasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz ikiyÃ¼zlÃ¼lÃ¼kle...



ÃœÃ‡LÃœ BÄ°R AÅžK HÄ°KÃ‚YESÄ°

Hepsi birbirinden vurucu Ã¶ykÃ¼lerin. Ã‡Ä±raÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸinden dem vuran, kendi de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir ustanÄ±n hikÃ¢yesi eril dilin yÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurguluyor. ErkeÄŸin gÃ¼zelinin -ki Ã¶ykÃ¼de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±k ile gÃ¼zellik kavramÄ±nÄ±n nasÄ±l da farklÄ± sonuÃ§lara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã§arpÄ±cÄ± bir ÅŸekilde anlatÄ±lÄ±yor- makus talihini dinliyoruz yazardan. Beni en Ã§ok TÃ¼lin, Memduh ve Kemal arasÄ±ndaki aÅŸk Ã¼Ã§geni etkiliyor nedense. GÃ¼zeller gÃ¼zeli TÃ¼lin, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Kemal ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± kÄ±rÄ±lgan, narin Memduh. Olan kime oluyor dersiniz bu Ã¶ykÃ¼de? Toplumsal dayatmalara iÃ§lerinden gelmese de kabulleriymiÅŸ gibi yaÅŸayanlara mÄ± yoksa arzularÄ±nÄ± bastÄ±rÄ±p kendilerine kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir delik de olsa bulmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara mÄ±?



YAÅžLANINCA NE OLUYOR?

Zeliha HanÄ±m var sonra; tanÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± Ã§ok istediÄŸim... GeÃ§miÅŸin gÃ¼zelliÄŸini yÄ±llara bÄ±rakmÄ±ÅŸ yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n. Ama acaba yaÅŸlanmak iÃ§inizdeki arzularÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor mu? YaÅŸlanÄ±nca o arzular yokmuÅŸ gibi davranmanÄ±zÄ± bekleyen insanlara nasÄ±l haykÄ±racaksÄ±nÄ±z hissettiklerinizi? Ä°ÅŸte Zeliha HanÄ±m anlatÄ±yor bunlarÄ±n hepsini. HÃ¼seyin, Hasan, Suzan, Kenan, Nuran... Kimi arzularÄ±na yenilen kimi onlarla savaÅŸmaya devam eden kahramanlar var kitapta. ArzularÄ±nÄ±n masumluÄŸuna inananlar da var, onlara yenildikleri iÃ§in Ã§ektikleri vicdan azabÄ±ndan kurtulmaya uÄŸraÅŸanlar da. Ama en Ã§ok kendilerine bir nefeslik yer aÃ§mak iÃ§in Ã§abalayanlar var Tulgarâ€™Ä±n Ã¶ykÃ¼lerinde. OnlarÄ± sevip sevmemek size kalÄ±yor ama onlarÄ± anlamak, dahasÄ± onlara yarenlik etmek dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve cesaret gerektiriyor. Bu kahramanlardan Ã§Ä±karak kendinizle, Ã§evrenizdekilerle yÃ¼zleÅŸmek iÃ§in ise Ã§ok daha fazlasÄ±na ihtiyaÃ§ var.

Tulgar bize bir kez daha biz gÃ¶rmezden gelmeye Ã§alÄ±ÅŸsak da â€˜arzuâ€™nun serbestÃ§e dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hepimizin ruhunu ele geÃ§irdiÄŸini gÃ¶steriyor. Ve elbette yaÅŸanan ya da yaÅŸanamayan arzularÄ±n ruhlarda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri...



ARZUNUN SERBEST DOLAÅžIMIÂ Â

Ahmet Tulgar

Ä°letiÅŸim, 2021

138 sayfa, 28.50 TL.