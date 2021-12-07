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Arka sokaklarda sürülebilir sergi

#Berkay Kahvecioğlu#Sürülebilir Sergi#Kâğıt Toplayan İşçiler
Arka sokaklarda sürülebilir sergi

Sanatçı Berkay Kahvecioğlu bir yıl önce başlattığı ‘Sokağın Yüzleri’ projesiyle atık kâğıt toplayanların portrelerini arabalarındaki çuvallara çiziyor. Kahvecioğlu ‘sürdürülebilir ve sürülebilir’ diye tanımladığı sergisinin atık kâğıt toplayıcısının geçtiği her sokakta yeniden açıldığını söylüyor.

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Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce ‘Sokağın Yüzleri’ projesini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı, sokaklardan kâğıt toplayan işçilerin çektikleri iki tekerlekli arabalarını, devasa çuvallarına çizdiği portreleriyle kişiselleştiriyor. Kentin arka sokaklarında her an karşınıza çıkacak ‘Sürülebilir Sergi’ modelinin öncülüğünü yapıyor.

Sanat galerileri ve sergi salonlarına çok sıcak bakmayan Berkay Kahvecioğlu, resim konusundaki yaratıcılığını sokaklardan besliyor. ‘Sokağın Yüzleri’ serisi ilhamını, sokaklardan kâğıt toplayan, geri dönüşüm sektörünün isimsiz işçilerinden almış. Kağıt dolu jüt çuvallara ilk portresini de bir yıl önce Fikirtepe’de yapmış. “Önce arabanın sahibinin bir fotoğrafını çekiyorum. Sonra da o fotoğrafa bakarak portreyi çuvalın görünen yüzüne çiziyorum. Atık kâğıt toplayıcısının geçtiği her sokakta yeniden açılan bir sergi” diyen Kahvecioğlu, projeyi, ‘Sürdürülebilir ve Sürülebilir’ diye tanımlıyor.

O SOKAKTAN GEÇENLERE SELAM VERMEK GİBİ

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Kahvecioğlu, “Geçtiğim her sokakta orada gördüğüm, gözüme takılan her ne varsa onları kendimce düzenliyorum. Mesela 'Mor ve Ötesi'nin bir konser afişini gördüm. Başlığını 'Zor ve Ötesi' yaptım. Gruptakilerin yüzlerini kendimce yorumladım. O afişin yanına çizdiğim afişi astım. Bu da benden sonra o sokaktan geçenlere selam vermek gibi. Çalıştığım eserlerin hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Fakat bu, o an oradaysanız karşılaşabileceğiniz bir seri. Bu bağlamda alternatif karşılaşma alanları kurmakla ilgileniyorum diyebilirim. Galeri, atölye ya da sergi salonundan ziyade her an herkesin denk gelebileceği sürpriz bir karşılaşma sağlaması oluşturuyorum” dedi.

GÖRENLERİN HOŞUNA GİDİYOR

Çuvalına portresi çizilen atık kâğıt toplama işçisi Emin Kepeci, “Berkay, resmimizi arabamızın çuvallarına çiziyor. Biz de o şekilde gezip, karton topluyoruz. Hem daha güzel görünüyor hem de insanların hoşuna gittikçe geri dönüştürmek için daha fazla kâğıt toplamış oluyoruz” diye konuştu. İsmail Kırti ise “Berkay ağabey, fotoğraflarımızı çektikten sonra çuvallarımıza portremizi çiziyor. Sokaklarda portrelerimizin olduğu çuvallarla atık kâğıtları topluyoruz. Vatandaşların da ilgisini çekiyor, kimin yaptığını soruyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Berkay Kahvecioğlu#Sürülebilir Sergi#Kâğıt Toplayan İşçiler

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