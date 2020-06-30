Ara Güler sergisi yeniden ‘Merhaba İzmir’ diyor, Arkas Sanat Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Arkas Deniz Tarihi Merkezi de 2 Temmuz’dan itibaren ziyaret edilebilecek. Arkas Sanat Merkezi, ziyaret öncesi (0232) 464 66 00 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra güvenlik kontrolüyle birlikte ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Merkez, tüm sanatseverleri güvenli bir şekilde ağırlayabilmek için ziyaret süresini de 30 dakika tutacak.

GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları, dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor. Güler’in gözünden 1950, 1960, 1970 ve 1980’li yıllara ait sergilenmemiş İzmir fotoğrafları ile Efes başta olmak üzere İzmir Agora’sı, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içerisindeki değişimini gösteren orijinal siyah beyaz karanlık oda fotoğraflar da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

100 ÜNLÜ PORTRE

“Sevgİsİz insan, insansız da fotoğraf olmaz” diyerek, insanı hep fotoğraflarının odağına oturtmuş Güler’in kadrajından Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimlerine ait 100 adet portre yer alıyor. Bunların yanı sıra, Yeryüzünde Yedi İz serisinden Bertrand Russel, Tennessee Williams, louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun Güler tarafından çekilmiş portreleri de sergileniyor. Ara Güler’in 1975 yılında Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan ‘Kahraman’ın Sonu’ isimli 17 dakikalık belgeseli ve belgeseli çektiği kamerası da sergide görülüyor.