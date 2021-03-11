Antolojilerde bulamadıklarımız

Cahit Sıtkı Tarancı

Her şiirseverin kitaplığında mutlaka bir şiir antolojisi bulunmalıdır. Bana göre antolojiler kişisel bir beğeniyi temsil ettiklerinden okur oradan bütün kitaplarını okuyacağı şairleri seçmelidir.Her şiirseverin kitaplığında mutlaka bir şiir antolojisi bulunmalıdır. Bana göre antolojiler kişisel bir beğeniyi temsil ettiklerinden okur oradan bütün kitaplarını okuyacağı şairleri seçmelidir.Antolojiler bazen bize unutulanları da hatırlatırlar. Teknolojinin egemen olmadığı zamanlarda edebiyatçılar belli kahvelerde, lokantalarda buluşurlardı. Yüz yüz görüşürlerdi. Fuarların, televizyonların olmadığı zamanlarda yayımlanan bu tür kitapların başka bir hüzünlü yanı da vardı.Halil Soyuer’in ‘Şair Dostlarım’ını okurken bütün bu notlar üst üste yığıldı.Türk Edebiyat Vakfı imzalı önsözden:“Bu kitapta Yahya Kemal’den Orhan Veli’ye, Âşık Veysel’den Ahmet Muhip Dıranas’a kadar 24 şair hakkında, okuyanların belki ilk defa burada görecekleri hatıra ve bilgiler yer almaktadır. Buna bir de onlara bizzat tanık olan Halil Soyuer’in akıcı üslubu eklenince ortaya bir solukta okunabilecek bir eser çıkıyor.”Her şairin bölüm başında hayatı üzerine bilgi var.Karşılaşmalar, anılar Yahya Kemal ile başlıyor. Cemal Yeşil, Nurullah Ataç, Halil Soyuer üçlüsünden bir kesit.Daha çok eski kuşak İbrahim Alaeddin Gövsa’yı Atatürk’ün ölümünden sonra yazdığı şiirle tanır.Faruk Nafiz Çamlıbel, onunla Vedat Günyol’un çıkardığı Yücel dergisindeki şiirini okuyunca tanıştı.Cemal Yeşil’in ‘Rubailer’ini şimdi hangi antolojide okuyabilirsiniz? Kemalettin Kâmi Kamu için Soyuer’in yazdıkları:“Gurbet şairi derlerdi onun için, yalnızlık şairi derlerdi. Bu benzetişlerin ikisi de doğruydu. Yalnız yaşamış ve yapayalnız ölmüştü.” Onu ifade eden iki dizesi:“Varsın bir yudum su veren olmasınBaşucumda biri ‘su yok’ desin de.”Zeki Ömer Defne’yi tanıdım, şiirini de severim.Arif Nihat Asya’nın bir gence nasihati:“Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasınFatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın”Ömer Bedrettin Uşaklı erken yaşta kaybettiğimiz iyi bir şair. Şiir üzerine yazılarını da önemserim.Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Munis Faik Ozansoy, Rıza Polat Akkoyunlu... Onun ‘Yalancıdır hep aynalar’ şiirini Selâhattin Pınar bestelemişti.“Ümit Yaşar Oğuzcan bir zamanların en popüler şairi” yargısı doğrudur Soyuer’in.Ekler bölümünde kimler var:Şüküfe Nihal – Faruk Nafiz Çamlıbel.Yahya Kemal, Âşık Veysel’e “Nasılsın?” diye soruyor. Âşık Veysel de cevabı veriyor: “Ben iyiyim ama sazım aç.” Kitabın arka kapağında şairleri şiirle anlatıyor.Zevkle okunan, şairlerin yalnızlığını vurgulayan bir anılar yumağı.







