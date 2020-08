Antalya’nın caz festivali

Haziran ayında yapılması planlanan fakat pandemi önlemleri nedeniyle ertelenen 3. Antalya Akra Caz Festivali, 26 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında, Akra Hotels’in açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Etkinlikler numarasız oturma düzeniyle gerçekleşecek.

26 Eylül akşamı, Hollanda’da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu’nun konseriyle başlayacak festivalde Önder Focan ve Şallıel Kardeşler, SonicBoom, Flapper Swing, İlhan Erşahin sahne alacak. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde ise Fazıl Say iki konser ile sanatseverle buluşacak. Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümünü Antalya’da ilk kez dinleyenlerle buluşturacak. Fazıl Say şarkılarını, solist Serenad Bağcan yorumlayacak.