Ankara’nın jüri başkanı Yeşim Ustaoğlu oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve 4 - 14 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Yarışma Filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

Başkanlığını ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun üstleneceği jürinin diğer üyeleri ise; oyuncu Tuğçe Altuğ, oyuncu Berkay Ateş, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve sinema yazarı Uğur Vardan olacak. Toplam 12 dalda ödülün verileceği ve En İyi Filmin 50 bin TL, Mahmut Tali Öngören anısına verilen En İyi İlk Filmin ise 10 bin TL ile ödüllendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi 25 Mart 2020.