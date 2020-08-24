Ankara’da festival heyecanı başlıyor

Gerekli pandemi önlemlerinin alındığı festivalde, 13 ülkeden toplam 56 film gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivalin 3 Eylül’de CER Modern’de gerçekleşecek açılış töreninde Şerif Sezer, Tamer Levent ve Başka Sinema’ya onur ödülleri verilecek.





Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl; Cihan Sağlam’ın ‘Uzun Zaman Önce’, Erkan Yazıcı’nın ‘Uzak Ülke’, Eylem Kaftan’ın ‘Kovan’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek’, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in ‘Omar ve Biz’, Mehmet Emin Yıldırım’ın ‘Şair’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ile Ümit Ünal’ın ‘Aşk, Büyü vs.’ adlı filmleri yarışacak. Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yapacağı, kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve Hürriyet’in sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan jürisi, 12 kategoride ödül dağıtacak, en iyi filme 50 bin lira ödülü verilecek.



Ulusal belgesel, kısa film ve proje geliştirme desteği yarışmalarının da olacağı festivalin Dünya Sineması bölümünün ‘Anısına’ seçkisinde, doğumunun 100. yılında İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin ‘Aylaklar’ ve Fransız yönetmen Éric Rohmer’in ‘Claire’in Dizi’ adlı filmi gösterilecek. Venedik Film Festivali’nde Gümüş Aslan ödülünü kazanan ‘Aylaklar’, 50’lerin İtalya’sındaki kasvetli sahil kasabalarında yazın gelişini bekleyen ve çalışmayı tabu sayarak günlerini aylaklık ederek geçiren beş gencin öyküsünü anlatıyor. Rohmer’in ahlak hikâyeleri serisinin beşinci filmi ‘Claire’in Dizi’ ise 30’larındaki Jerome’un evlilik hazırlıkları öncesi bir göl kenarındaki tatili sırasında tanıştığı Claire adlı genç kadına duyduğu tutkudan yola çıkıyor. Film, gösterime girdiği 1970 yılında “Jane Austen’ın sinemadaki karşılığı” sözleriyle karşılanmıştı.