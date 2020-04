Altındere, sanat dünyasına en ilham veren 100 ismi arasında

Türkiye’den sanatçı Halil Altındere’nin yer aldığı SUBSTANCE 100 listesinde Guerilla Girls, Nan Goldin, Hito Steyerl, Kara Walker gibi sanatçıların yanı sıra Bela Tarr, Massive Attack, Alexandra Ocasio-Cortez, Greta Thunberg ve sağlık uzmanları gibi sanat dünyası dışından kişiler de bulunuyor. ArtReview’ün her yıl yayımladığı ve çoğunluğu müze müdürleri ve galericilerden oluşan sanat dünyasındaki en güçlü 100 kişiyi seçtikleri ‘Power 100’ün tersine, SUBSTANCE 100, gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanıyor. Sanat dünyası ve ötesinden isimlerden oluşan liste, “21. yüzyılda sanatın amacı nedir?” sorusuna cevap arıyor.

Dünyada kayda değer değişiklikler yapan çeşitli sanatçı, aktivist, kolektif, hareket ve organizasyonları bir araya getirmeyi amaçlayan yıllık SUBSTANCE 100 listesi, sanat dünyasının bizler ve gelecek nesiller için verimli sosyal eylemler üretebileceği inancıyla hayata geçiyor. Gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanan geniş liste, kendi içinde bir sıralama yapmıyor. Önceden var olan modellere meydan okumaktan ve daha olumlu bir dünya için sosyal, çevresel ve politik değişimi teşvik etmekten çekinmeyen, farkındalığı yüksek bireyleri ve kolektifleri görünür kılmayı hedefliyor.

SUBSTANCE 100 listesi, 15-23 Mart 2020 tarihleri arasında, halk tarafından önerilen adayları kabul ettikten sonra finalistler, Collecteurs ailesinden Nástio Mosquito, Adam Broomberg, Jessica Oralkan, Evrim Oralkan, Adam Carr ve Àngels Miralda Tena’dan oluşan jüri tarafından belirledi.

SUBSTANCE 100’ün amacı, kendi sanatsal üretimlerinde sosyal, çevresel ve sosyo-politik değişime pay veren örnekler üzerinden başkalarına ilham olmak. Zira listeyi hazırlayan New York merkezli Collecteurs, 21. yüzyılda sanatın işlevini yeniden odaklamayı umarken, sanat dünyasının günümüz ve geleceğin sosyal aktivistlerine yol göstermeye sorumlu ve yetkin olduğuna inanıyor.

Halil Altındere hakkında

Halil Altındere (1971) 90’lı yıllardan beri üretimleriyle Türkiye çağdaş sanatını şekillendiren isimlerden. Farklı medyumlardaki üretimlerinin yanı sıra balerinler, sokak satıcıları, opera & hip hop sanatçıları, rehberler, polisler, mimarlar gibi birçok kişiyle ortaklıklar yapar. Çoklukla, politik, sosyal ve kültürel kodları araştırdığı, baskıcı sistemlere karşı direnişi konu ettiği çalışmalarıyla tanınan sanatçı, ilgilendiği meseleleri, ilk elden deneyime sahip insanlarla çalışarak ve kendisini bir aracı haline getirerek anlatmayı seçer. Son dönem üretimlerinde daha çok, gündelik yaşam içinde karşılaştığı fantastik biçimde absürt görünen durumlara eğilir. Mülteci bir astronot, cüce güvenlik görevlisi, transeksüel denizkızı ya da vatansızlardan oluşan olimpiyat takımı sanatçının izleyicileri, hayal ürünü gibi görünen yakıcı gerçekliklerle karşılaşmaya zorladığı anlarda belirirler. Sanatçının eserleri bugüne dek MoMa PS1, Centre Pompidou, MAXXI, MAK, CA2M, Les Abattoirs gibi dünyanın birçok saygın müzesinde solo ve grup sergilerinde sergilendi ve yapıtları bu müzelerin birçoğunun koleksiyonlarında yer aldı. Moderna Museet, Maat, ACC Gwangju, Secesssion, Mambo, Akademie der Kunste, CCBB Rio, Andrew Kreps Gallery, n.b.k. Berlin, Tensta Konsthall gibi kurumlardaki sergilerinin yanı sıra sanatçı, Venedik, Documenta ve Manifesta, Sao Paolo, Berlin, Istanbul, Sharjah ve Gwangju gibi önemli bienallere katıldı.

SUBSTANCE 100 listede yer alan sanatçılar soyadına göre alfabetik olarak sıralandı...

John Akomfrah

Antonia Alampi & Iliana Fokianaki

Halil Altindere

Art Against Displacement

Artists at Risk

Kader Attia

Ariella Aisha Azoulay

Hannah Black

Behrouz Boochani & Hoda Afshar

Border Angels

Cesar Cervantes

Nora Chipaumire

Tony Cokes

Mujeres Creando

Decolonize This Place

Jeremy Deller

T. J. Demos

Steven Donziger

The Hemispheric Institute

Everyone who stood up against IG censorship

Extinction Rebellion

Michelle Millar Fisher

Mark Flood

FLYGSKAM Movement

Claire Fontaine

Andrea Fraser

Aslan Gaisumov

Ja’Tovia Gary

Theaster Gates

Nan Goldin

Glenn Greenwald

Boris Groys

Lu Guang

Guerilla Girls

Shilpa Gupta

Hans Haacke

Healthcare professionals globally

Edgar Heap of Birds

Jenny Holzer

Ts’akë ze’ Howihkat (Freda Huson)

Arthur Jafa

Iordanis Kerenidis & Piergiorgio Pepe

Bouchra Khalili

Grada Kilomba

Christine Sun Kim

Koyo Kouoh

Donna Kukama

Simone Leigh

Glenn Ligon

Sharon Louden

Gastão de Magalhães

Jill Magid

Teresa Margolles

Massive Attack

Achille Mbembe

Chief Raoni Metuktire

Zanele Muholi

Beatriz Santiago Muñoz

Paulo Nazareth

New Museum Union

Otobong Nkanga

Cady Noland

Notara 26

Antonio Obá

Alexandra Ocasio-Cortez

Code of Acquisitions

Otolith Group

Trevor Paglen

Adrian Piper

William Pope.L

Pussy Riot

Walid Raad

Carola Rackete

Raqs Media Collective

Reporters Without Borders

Martha Rosler

Doris Salcedo

Savvy Contemporary

Max Schrems

Zineb Sedira

Franklin Sirmans

Slavs and Tatars

Soup du Jour

Hito Steyerl

Bela Tarr

Hank Willis Thomas

Greta Thunberg

Time-Based Currency Movement

The Intercept

Brad Troemel

Turner Prize 2019 Winners

Mierle Laderman Ukeles

University of the Underground

Kara Walker

McKenzie Wark

Joanna Warsza

Eyal Weizman

Working Class History

Xiuhtezcatl

