Altındere, sanat dünyasına en ilham veren 100 ismi arasında
New York merkezli Collecteurs’ın, alışkın olduğumuz ‘en güçlü 100’ gibi listelere meydan okuyan ve daha olumlu bir gelecek için sosyal, çevresel, politik değişimi teşvik etmekten korkmayan dünyanın en vicdanlı bireylerini ve kolektiflerini içeren yıllık listesi SUBSTANCE 100 açıklandı. Gücün kendisi yerine başkalarına ilham vererek değişimin gücüne odaklanan listede, Türkiye’den Halil Altındere yer alıyor.
Türkiye’den sanatçı Halil Altındere’nin yer aldığı SUBSTANCE 100 listesinde Guerilla Girls, Nan Goldin, Hito Steyerl, Kara Walker gibi sanatçıların yanı sıra Bela Tarr, Massive Attack, Alexandra Ocasio-Cortez, Greta Thunberg ve sağlık uzmanları gibi sanat dünyası dışından kişiler de bulunuyor. ArtReview’ün her yıl yayımladığı ve çoğunluğu müze müdürleri ve galericilerden oluşan sanat dünyasındaki en güçlü 100 kişiyi seçtikleri ‘Power 100’ün tersine, SUBSTANCE 100, gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanıyor. Sanat dünyası ve ötesinden isimlerden oluşan liste, “21. yüzyılda sanatın amacı nedir?” sorusuna cevap arıyor.
Dünyada kayda değer değişiklikler yapan çeşitli sanatçı, aktivist, kolektif, hareket ve organizasyonları bir araya getirmeyi amaçlayan yıllık SUBSTANCE 100 listesi, sanat dünyasının bizler ve gelecek nesiller için verimli sosyal eylemler üretebileceği inancıyla hayata geçiyor. Gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanan geniş liste, kendi içinde bir sıralama yapmıyor. Önceden var olan modellere meydan okumaktan ve daha olumlu bir dünya için sosyal, çevresel ve politik değişimi teşvik etmekten çekinmeyen, farkındalığı yüksek bireyleri ve kolektifleri görünür kılmayı hedefliyor.
SUBSTANCE 100 listesi, 15-23 Mart 2020 tarihleri arasında, halk tarafından önerilen adayları kabul ettikten sonra finalistler, Collecteurs ailesinden Nástio Mosquito, Adam Broomberg, Jessica Oralkan, Evrim Oralkan, Adam Carr ve Àngels Miralda Tena’dan oluşan jüri tarafından belirledi.
SUBSTANCE 100’ün amacı, kendi sanatsal üretimlerinde sosyal, çevresel ve sosyo-politik değişime pay veren örnekler üzerinden başkalarına ilham olmak. Zira listeyi hazırlayan New York merkezli Collecteurs, 21. yüzyılda sanatın işlevini yeniden odaklamayı umarken, sanat dünyasının günümüz ve geleceğin sosyal aktivistlerine yol göstermeye sorumlu ve yetkin olduğuna inanıyor.
Halil Altındere hakkında
Halil Altındere (1971) 90’lı yıllardan beri üretimleriyle Türkiye çağdaş sanatını şekillendiren isimlerden. Farklı medyumlardaki üretimlerinin yanı sıra balerinler, sokak satıcıları, opera & hip hop sanatçıları, rehberler, polisler, mimarlar gibi birçok kişiyle ortaklıklar yapar. Çoklukla, politik, sosyal ve kültürel kodları araştırdığı, baskıcı sistemlere karşı direnişi konu ettiği çalışmalarıyla tanınan sanatçı, ilgilendiği meseleleri, ilk elden deneyime sahip insanlarla çalışarak ve kendisini bir aracı haline getirerek anlatmayı seçer. Son dönem üretimlerinde daha çok, gündelik yaşam içinde karşılaştığı fantastik biçimde absürt görünen durumlara eğilir. Mülteci bir astronot, cüce güvenlik görevlisi, transeksüel denizkızı ya da vatansızlardan oluşan olimpiyat takımı sanatçının izleyicileri, hayal ürünü gibi görünen yakıcı gerçekliklerle karşılaşmaya zorladığı anlarda belirirler. Sanatçının eserleri bugüne dek MoMa PS1, Centre Pompidou, MAXXI, MAK, CA2M, Les Abattoirs gibi dünyanın birçok saygın müzesinde solo ve grup sergilerinde sergilendi ve yapıtları bu müzelerin birçoğunun koleksiyonlarında yer aldı. Moderna Museet, Maat, ACC Gwangju, Secesssion, Mambo, Akademie der Kunste, CCBB Rio, Andrew Kreps Gallery, n.b.k. Berlin, Tensta Konsthall gibi kurumlardaki sergilerinin yanı sıra sanatçı, Venedik, Documenta ve Manifesta, Sao Paolo, Berlin, Istanbul, Sharjah ve Gwangju gibi önemli bienallere katıldı.
SUBSTANCE 100 listede yer alan sanatçılar soyadına göre alfabetik olarak sıralandı...
John Akomfrah
Antonia Alampi & Iliana Fokianaki
Halil Altindere
Art Against Displacement
Artists at Risk
Kader Attia
Ariella Aisha Azoulay
Hannah Black
Behrouz Boochani & Hoda Afshar
Border Angels
Cesar Cervantes
Nora Chipaumire
Tony Cokes
Mujeres Creando
Decolonize This Place
Jeremy Deller
T. J. Demos
Steven Donziger
The Hemispheric Institute
Everyone who stood up against IG censorship
Extinction Rebellion
Michelle Millar Fisher
Mark Flood
FLYGSKAM Movement
Claire Fontaine
Andrea Fraser
Aslan Gaisumov
Ja’Tovia Gary
Theaster Gates
Nan Goldin
Glenn Greenwald
Boris Groys
Lu Guang
Guerilla Girls
Shilpa Gupta
Hans Haacke
Healthcare professionals globally
Edgar Heap of Birds
Jenny Holzer
Ts’akë ze’ Howihkat (Freda Huson)
Arthur Jafa
Iordanis Kerenidis & Piergiorgio Pepe
Bouchra Khalili
Grada Kilomba
Christine Sun Kim
Koyo Kouoh
Donna Kukama
Simone Leigh
Glenn Ligon
Sharon Louden
Gastão de Magalhães
Jill Magid
Teresa Margolles
Massive Attack
Achille Mbembe
Chief Raoni Metuktire
Zanele Muholi
Beatriz Santiago Muñoz
Paulo Nazareth
New Museum Union
Otobong Nkanga
Cady Noland
Notara 26
Antonio Obá
Alexandra Ocasio-Cortez
Code of Acquisitions
Otolith Group
Trevor Paglen
Adrian Piper
William Pope.L
Pussy Riot
Walid Raad
Carola Rackete
Raqs Media Collective
Reporters Without Borders
Martha Rosler
Doris Salcedo
Savvy Contemporary
Max Schrems
Zineb Sedira
Franklin Sirmans
Slavs and Tatars
Soup du Jour
Hito Steyerl
Bela Tarr
Hank Willis Thomas
Greta Thunberg
Time-Based Currency Movement
The Intercept
Brad Troemel
Turner Prize 2019 Winners
Mierle Laderman Ukeles
University of the Underground
Kara Walker
McKenzie Wark
Joanna Warsza
Eyal Weizman
Working Class History
Xiuhtezcatl
Everyone
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