Cevat Çapan’a 2008 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü Doğan Hızlan vermişti.

Antalya’da yapılan ‘Altın Portakal Şiir Ödülü’ yeniden canlandırılmalı. 1997’de başlayan ödüle 2014’te son verildi. Ödülün birçok açıdan önemi ve işlevi vardı. Şiir dalında iyi ürünler veren şairlerin emekleri değerlendiriliyordu, böylece daha çok şiir okuruna ulaşıyorlardı.

Ödül kazanan şairler için sempozyumlar düzenlenir, konuşmalar kitap halinde yayımlanırdı. Birçok şair için değişik görüşlerin bulunduğu bu kitaba başvuruluyor.

Ödül tarihinde sergiler açılıyor, şairler okurlarıyla buluşuyordu. Ödül kazanan şairin kitapları sergileniyor, kitabevlerinde satılıyordu.

Sistem şöyle işliyordu: Bir yıl ödül alan şair belirleniyor, ödülü veriliyor ertesi yıl da onunla ilgili sempozyum düzenleniyordu.

Yalnızca Kemal Özer ödülünü alamadı, çünkü aramızdan ayrılmıştı.

İlk ödül 1997 yılında Enis Batur’un ‘Opera 1– 4004’ kitabına verilmişti. Son ödülü de 2014-2015 yılında Şeref Bilsel, ‘Dünyanın Külü’ adlı kitabıyla almıştı.

Ödül alan şairler ve kitapları:

* Opera 1 - 4004 - Enis Batur

* 40 Şiir ve 1 – Haydar Ergülen

* Sessiz Arka Bahçeler – Gülten Akın

* Küflü Şimşek – Mehmet Taner

* Kılıç İpekte Sınanır – Hüseyin Ferhad

* Hayalete Övgü – Ahmet Oktay

* Konu Komşu – Necmi Zekâ

* Cendere – Güven Turan

* Beni Hiç Göremezsin – Yücel Kayıran

* Ba – Birhan Keskin

* Ultra-Zone’da Ultrason – Lâle Müldür

* Bana Düşlerini Anlat – Cevat Çapan

* Temmuz İçin Yaralı Semah/Yangın Şiirleri – Kemal Özer

Uzun yıllar seçici kurul başkanlığını yaptığım Altın Portakal Şiir Ödülü’nün şiir türünün yaygınlaşmasında destekleyici bir gücü olduğuna inanıyorum. Yeniden başlamasını öneriyorum.