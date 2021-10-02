’Altın Portakal’ kırmızı halı ve galayla başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördüBeşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın kırmızı kart gördü#Beşiktaş
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Altun, Erdoğanın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarınAltun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarın#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: Fazlasıyla önem kazandıBakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: 'Fazlasıyla önem kazandı'#Koronavirüs
Trumptan Twitter hamlesi Mahkemeye başvurduTrump'tan Twitter hamlesi! Mahkemeye başvurdu#Trump
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Sudan sebep Komşusu tarafından öldüresiye dövüldüSudan sebep! Komşusu tarafından öldüresiye dövüldü#Antalya
Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: Adalet sağlanamadıÖlüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'#Cemal Kaşıkçı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERKitap Sanat Haberleri

’Altın Portakal’ kırmızı halı ve galayla başladı

#Altın Portakal#Muhittin Böcek #Film Festivali
’Altın Portakal’ kırmızı halı ve galayla başladı

Antalya’da bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Haberin Devamı

DHA-Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. 10 bin kişilik Spor Salonunda gerçekleşen açılış töreni ise bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapıldı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle Gelecek umutla yeşerecek sloganıyla yola çıkıldı.

Kırmızı halıda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivalinde sinema severlerle bir araya geldiklerini söyledi. Geçen sene koronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57'nci Antalya Portakal Film Festivaline katılamadığını aktaran Başkan Böcek, "Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakalı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Portakal#Muhittin Böcek #Film Festivali