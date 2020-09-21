Altın Koza’nın en iyisi 'Nasipse Adayız'

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 - 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinin ödül töreni dün İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yapıldı. Film gösterimlerinde olduğu gibi ödül töreni de salgın koşullarına uygun şekilde gerçekleştirildi. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile 4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Azize, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Yönetmen Orhan Oğuz’a takdim edildi.



Oyuncu Volkan Severcan’ın sunduğu törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yarışma filmlerinin kadroları, jüri üyeleri ile konuklar katıldı.



‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Yozgat Blues’ gibi filmlerdeki oyunculuğuyla tanınan, aynı zamanda senarist ve yazar Ercan Kesal’ın yönetmenliğini üstlendiği ilk film olan ‘Nasipse Adayız’, festivalde en iyi film seçildi. Film aynı zamanda Kesal’a en iyi senaryo ödülünü de getirdi. Sinema yazarları (SİYAD) ve yönetmen jürilerinin (FİLMYÖN) tercihi de ‘Nasipse Adayız’ oldu.

EN İYİ YÖNETMEN LEYLA YILMAZ

Festivalde Leyla Yılmaz, ‘Bilmemek’ filmiyle en iyi yönetmen ve Yılmaz Güney Ödülü’nü kazandı. En iyi kadın oyuncu ödülü yine ‘Bilmemek’teki performansıyla Senan Kara’ya verilirken en iyi erkek oyuncu ödülü ‘Plaza’ filmiyle Onur Berk Arslanoğlu ve ‘Ceviz Ağacı’nda rol alan Serdar Orçin arasında paylaştırıldı.