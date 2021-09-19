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Altın Koza’nın 3 ustası

#Altın Koza#Film Festivali#Ödül
Altın Koza’nın 3 ustası

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde ‘Onur Ödülleri’ de sahiplerini buldu. Ödüller bu yıl sinemanın ustaları Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e verildi.

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BU yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin açılışı önceki akşam gerçekleştirilen törenle yapıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konukları “Tarihin, kültürün, sanatın, sinemanın, Karaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti Adana’ya hoş geldiniz” diyerek selamladı. Gecede festivalin ‘Onur Ödülleri’ sinemanın ustaları Şerif Sezer, Yavuz Turgul ve Haluk Bilginer’e takdim edildi.

USTALARLA PAYLAŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Haluk Bilginer, ödülünü usta oyuncu Hale Soygazi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Sanatçı, 20 yıl önce bir röportajda söylediği “Bundan 20 yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak?” sözlerine ithafen yaptığı konuşmasında “20 yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Burada bu ödülü almak, bu onuru iki çok sevdiğim ustayla; Yavuz Turgul ve Şerif Sezer’le paylaşıyor olmak büyük bir onur” dedi.

BU ROLLERİ VERENLERE TEŞEKKÜR

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Türk sinemasının usta ismi Şerif Sezer’e ödülünü, merhum sanatçı Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney takdim etti. Ayakta alkışlanan Sezer, sahnede heyecanını gizlemekte zorluk çekti. Sanatçı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok az filmde oynadım ama hepsi çok iyi filmlerdi. Bana bu rolleri veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kaybettiğimiz festival direktörü Kadir Beycioğlu’nu anmak istiyorum. Altın Koza benim için biraz da Kadir Beycioğlu demekti.”

Altın Koza’nın 3 ustası

YAVUZ TURGUL’UN ÖDÜLÜ KIZINA

Sağlık nedenlerinden dolayı törene katılamayan Yavuz Turgul’un ödülü kızı Nisan Turgul’a takdim edildi. Ödülü Eşber Yağmurdereli ve Ali Haydar Bozkurt’un elinden alan Turgul, babasının mesajını okudu: “Aranızda olmayı, bu geceyi sizlerle paylaşmayı ve bu çok değerli ödülü kendi ellerimle almayı çok isterdim. Adana Altın Koza Festivali’nin tüm çalışanlarına, sinemaya ruh katan bu nedenle film sevenlerin hâlâ başkenti olan Yılmaz Güney’in şehri Adana’ya beni onurlandırdığı için teşekkürlerimi sunuyorum, var olun.”

Altın Koza’nın 3 ustası


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#Altın Koza#Film Festivali#Ödül