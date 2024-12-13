Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'ne rekor katılım... Ödüller sahiplerini buldu

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zeka kategorilerinde olmak üzere 103 ülkeden toplam 1555 başvuru yapıldı. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

DEV JÜRİ KADROSU İLE ULUSLARARASI BİR FESTİVAL

Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında Oyuncu Oktay Kaynarca, Film Eleştirmeni Mehmet Açar, Oyuncu Didem Uğurlu, Oyuncu Eylül Tumbar yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu ise genç oyuncu Gökhan Mumcu oldu.

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GENÇ SİNEMACILARIN “BULUŞMA NOKTASI”

Festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu: "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Bu festivalin en temel özelliği sadece öğrencilerin katılabiliyor olması ve amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek ve teşvik için keşfedilmelerini sağlamaktır. Altın Baklava Film Akademisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin araştırma, eğitim ve lisans programlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem vermektedir. Özellikle öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmelerine ve bu alanda ortaya çıkan kabiliyetlerini kullanmalarına destek verdiği atölye çalışmalarından creative eserlerinin jüri incelemesi ile ödüllendirildiği öğrenci filim akademisidir. Siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sizlere desteğini sürdürecek; sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte çalışmalarınıza profesyonelleşme yolunda eşlik etmek için buraya gelen tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, oyuncularımıza ve yönetmenlerimize üniversite yönetimi ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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"GENÇLERİMİZİ REKABETİN YOĞUN OLDUĞU SİNEMA SEKTÖRÜNE HAZIRLAMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ"

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise genç sinemacılara özel olarak seslenerek; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gençlerimize en iyi eğitimi sunmanın yanı sıra onları rekabetin yoğun olduğu sinema sektörüne hazırlamayı hedeflemekteyiz. Film akademisi niteliği taşıyan Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali’nin, sinema endüstrisinin dinamik geleceğine katkı sağlayacak çeşitli atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri ile uluslararası platformda daha da tanınır hale geleceğine inanmaktayım” dedi.

4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL

Altın Baklava Film Festivali’nde "Kurmaca", "Belgesel" , "Animasyon" ve "Yapay Zeka" kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü. IX. Altın Baklava Film Festivali’nde "Kurmaca" kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar’ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, "Yapay Zeka" kategorisinde birincilik ödülünü "White Dove" filmi ile yönetmen Berkay Ellek aldı.

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Belgesel kategorisinde birincilik ödülünü "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban alırken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father’s Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.

ÖZEL ÖDÜLLER GECEYE DAMGA VURDU

"Özel Ödüller" kategorisinde ise "Jüri Özel Ödülü" Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Squashed" ile Mert Erez yönetmenliğindeki "The Contact" adlı filmlere verildi. 2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü" ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan’ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.

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İŞTE ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ

Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika

Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud

Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya

Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya

Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin

Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye

Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya

Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık

Animasyon Birincisi: "My Father’s Car", Cerine Raouraoua - Fransa

Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek

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Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye

Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye

Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye

Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye

Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye

Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye

Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye

"The Contact", Mert Erez - Türkiye