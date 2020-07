Alternatif sahnenin yeni sesleri

Sinanılmaz

EVDEKİ SAAT

Kısa süre önce çıkardığı ‘Uzunlar’ şarkısıyla birçok farklı türden müzik dinleyicisinin radarına takıldı. 2014 yılında yola çıkan Evdeki Saat’in bu, ilk şarkısı değildi ama dikkat çekmesini sağladı. ‘Uzunlar’, aslında Türk indie’sinin çok belirgin özelliklerine sahip. Hafif melankoli, hikâye anlatıcı sözler ve bolca synth... Sakin bir de vokali var. Şarkının ilk versiyonu, Fransız funky parçalarını andırıyor ve Evdeki Saat’in yeni çalışmalarını merak etmemizi sağlıyor. Zaten vokal Eren Alıcı da ‘Fransız pop’unun kendisine ilham verdiğini dile getiriyor. Şarkının V2 versiyonu ise çok daha hareketli.





JOURNERS

Journers, oyuncu Metin Akdülger’in grubu olarak tanındı. Oysa müzikleri bundan çok daha öte. Burak Yeşildurak ve Mehmet Can Erdek’ten oluşan grup, beş single yayımladı. ‘Döngüm’ en dikkat çeken single’ları oldu. 70 ve 80’lerin saykedelik müziğinin etkisindeki şarkılar, mutlu anların ifadesi gibi aynı zamanda da ‘ben’lik arayışından ortaya çıkmış gibi... Çift vokalli şarkıları, moralinizi yükseltecek melodi ve sözlere sahip. Journers’ın müziğini, gitarların duyulduğu şarkıları özleyenlere öneririz.





BÜŞRA KAYIKÇI

Büşra Kayıkçı’yı keşfetmem Zorlu PSM’nin online konserler serisi kapsamında oldu. Neo klasik bir müzik sunan Kayıkçı’nın melodileri bir hikâyenin içine sizi sürüklüyor. Piyanosuna hâkimiyeti, bestelerindeki incelikli ruh hali onu kendi janrında ön plana çıkarıyor. Nisan ayında ‘Tuna’ adlı single’ını yayımladı. Bu şarkıyı, Kuzey Macaristan’ın Vac şehrinde Nils Frahm için alternatif bir piyano üreten David Klavins’in atölyesinde kaydetti. Yerden çeşitli yüksekliklerde kurgulanan ‘una corda’ tarz piyanosuyla geçen hafta dünyaca ünlü müzik sitesi La Blogothèque’te de sahne aldı. Nils Frahm’ın müziğini seviyorsanız eğer Kayıkçı’nın da üretimlerine şans tanımalısınız.



MELİS YELMAN

Yeni nesil R&B ve pop şarkılar üretenler arasında dikkat çekenlerden biri de Melis Yelman... Son single’ı ‘Yerebatan’, isminden de anlaşılacağı üzere İstan-bul’dan ve buradaki karmaşık ilişkilerden ilham alıyor. Genç müzisyenin, ‘Acilen’ adlı bir single’ı daha var. Minimal yapıda şarkılarının özellikle düzenlemelerindeki ustalık hemen fark ediliyor. Parçaların remiks versiyonlarını da yapmalarını öneririm. Soul vokaller sevenler için ideal bir ses...

HAYVANSARAY

2010 yılında ilk çalışmalarını sunduklarında özellikle sahne performanslarıyla Hayvansaray’ın özel bir kitlesi oluşmaya başlamıştı. Hayvan, Deniz ve Sincap’ın birleşmesiyle ortaya çıkan grubun iğneli şarkı sözleri ve deneysel müziğine 2020 yılında yeni bir sayfa açıldı. Geçen günlerde yeni albümü ‘At Gibiyim’i yayımladılar. 90’lardaki Grup Vitamin’in modern versiyonu gibiler... Yine sözleri fazlasıyla iddialı,

müzikleri ise elektronik, rock, pop, oldschool rap düzleminde gidip geliyor. Özellikle günümüz müziğindeki bazı türler ve müzisyenlerle inceden dalga geçmeleri, her şeyi de ciddiye almamak gerektiğine vurguları

onları farklı yapan etkenlerden. Müzikte eğlenceyi arayanların tercihi.







SİNANILMAZ

Sinanılmaz, ‘Beş ve On Yedi’ ve ‘Dönemem Asla’ adlı iki şarkı çıkardı. İkisi de son dönemde dinlediğim en nostaljik ve en keyifli işlerden. Lordlar Sofrası Records’dan çıkan parçalar, kara komedileri andırıyor ya da üzgün bir kabarenin soundtrack’ıymış gibi bir histe. Lo-fi pop türündeki şarkılarının söz ve müziği Sinan Kutluay’a yani Sinanılmaz’a ait.



TAHA GÜRBÜZ

Taha Gürbüz, adeta 2000’lerdeymişiz hissi veren yeni single’ı ‘İhtimal’i yayımladı. Şarkı sözleri itibariyle bir aşk şarkısı bize sunuyor. Klasik parçalar sevenlerdenseniz kulak verin deriz. Single’daki sakinlik, gitarların ritmi ve vokallerde belirgin bir şekilde hissediliyor. Kontrbas da çalan sanatçı, bu şarkısında bu müzik aletine yer vermeyi ihmal etmemiş.







TENDERTWIN

Londra’da yaşayan Bilge ya da sahne adıyla Tendertwin ilk single’ı ‘Triangles’ yayımladı. Avant-pop ve chamber-folk gibi türler arasındaki single, dinlendirici ve his olarak oldukça güçlü. Özellikle bu ilk single’da yaylıların ve synth’lerin birlikteliği hayran verici ve doğruyu söylemek gerekirse büyüleyici bir etkisi var. Tendertwin’in SoundCloud hesabında demo hallerindeki birçok şarkısını dinleyebilirsiniz. Bilge, ilk single’ının hissini ise şöyle anlatıyor: “Tekrar edilen hataların getirdiği hayal kırıklığı anlamında sisifos sendromuna gönderme yaptım.” Şarkılarda sinematografik öğeleri seviyorsanız mutlaka dinleyin.