Almanya’da 60 yıl: ‘Dikenden Sığınak’

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Geriye dönüp bakıldığında, iki devlet arasında 1961 yılında alınmış bu karar, milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkiledi. 14 Ekim’de Depo’da açılacak ‘Dikenden Sığınak’ sergisi, Türkiye’den yola çıkıp çalışmak ve yaşamak amacıyla Almanya’ya göç eden farklı kuşakların yaşamını konu alan sanat yapıtları, araştırmalar ve şiirleri bir araya getiriyor.

Želimir Žilnik, bi’bak, DiasporaTürk, Özlem Sarıyıldız, Semra Ertan ve Cana Bilir-Meier’in katılımlarını içeren sergi, Red Thread adlı e-derginin önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan 6. sayısına hazırlık niteliği de taşımakta. Erden Kosova, Marina Papazyan, Mert Sarısu tarafından hazırlanan serginin Almanya’ya gönderilen işçilerin muayene edildiği Tophane’deki irtibat bürosunun yanı başında olan Tütün Deposu binasında gerçekleşmesi de ayrı bir tarihsel öneme sahip. Sergi 19 Aralık’a kadar sürecek.