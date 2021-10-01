Ali Güreli: Tersane’de Venedik ruhu var

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İstanbul’u çağdaş sanatın merkezi haline getiren Contemporary Istanbul, bu yıl ikinci kez sanatseverlerle buluşuyor. Pandemi nedeniyle sadece yerli galerilerin katılabildiği 15’inci edisyon haziranda gerçekleştirilmişti. Fuar, 16’ncı edisyonunda 15 yıllık mekânı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ni terk ederek Haliç’teki Tersane İstanbul’a taşınıyor. Akbank sponsorluğunda ulusal-uluslararası 57 galeri ve kurumun yer alacağı fuar, 5-6 Ekim’de ön izlemeye, 7-10 Ekim tarihleri arasında ise genel ziyaretçiye açık olacak. İçeriği kadar yeni mekânıyla da öne çıkan fuarı, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile konuştuk.

Bu yıl ikinci kez düzenliyorsunuz Contemporary Istanbul’u. Pandemi nedeniyle ertelenen 15’inci edisyonu haziran ayında yapmıştınız. Pandemi koşullarına rağmen ikinciyi yapmaya nasıl cesaret ettiniz?

Haziranda yaptığımız 15’inci edisyon çok başarılı geçti. Onun bize verdiği duygu; biz derken sanatçıları, galerileri, ziyaretçileri, hepimizi kast ediyorum, çok mutlu etti. Yaza çok iyi girdik. O duygu Tersane’ye de esti.

Contemporary Istanbul yıllardır Lütfi Kırdar’da yapılıyordu. Ziyaretçilerin alıştıkları bir mekândı. Ani bir kararla fuarı Tersane İstanbul’a taşıyorsunuz. Nedeni neydi bu değişikliğin?



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Aslında eskiye dayanıyor bu projenin fikir aşaması. Murat Tabanlıoğlu yapıyordu Tersane’nin tasarımını ve biz Fettah Tamince ile onun sayesinde tanıştık. Kültür sanata ayırdıkları alanlar ile ilgili görüşmelerimiz oldu. Fuardan önce bu projenin kültür sanata ayrılan bölümlerinde bir galeriler bölgesi yapma fikrini öne sürdüm. Türkiye’den galerilerin yer aldığı, dünyanın önde galerilerinin şubelerinin bulunduğu bir bölge. İstanbul’un eksiklerinden biri bu. 2018 yılında konuştuk bunları. Sonrasında Tersane’de inşaat faaliyetleri sürdü ve kullanılabilir hale geldi. Projeler hayata geçiyor yavaş yavaş. Biz de pandemi koşullarında fuarı burada yapmanın daha uygun olacağını düşündük ve bu kararı verdik. Ortam çok uygun fuar için. Venedik Bienali’ni düşünün, o tarihi yapılarda sanatı izlemek ne kadar müthiş bir duygu. Tersane’nin de böyle bir ruhu var. Bu hem bizi hem de fuara katılacak galerileri çok etkiledi. Buraya önceden düzenlediğimiz tanıtım turlarında mekândan çok etkilendi onlar da. Bu da biraz bizi cesaretlendirdi.

BÜYÜK SERGİLER OLACAK

Nasıl bir fuar kurguladınız burası için?

Galeriler iki binada bulunacak. Fakat mekâna özgü olarak içeride sosyalleşme alanları olmayacak. Kafeler, restoranlar açık alanda olacak. İçeride sanatla baş başa kalacak ziyaretçi. Bir üçüncü binada ise büyük sergiler olacak. Baksı Müzesi büyük bir sergi hazırladı. Yıldız Holding Koleksiyonu’ndan derlenen önemli bir Burhan Doğançay ve Ekrem Yalçındağ sergisi olacak; sergiyi derleyen de Ekrem Yalçındağ. Sıtkı Kösemen’in 70’lerden günümüze Bodrum fotoğraflarından oluşan bir sergisi olacak. Bir de doğumunun 100’üncü yılı nedeniyle bir İlhan Koman sergisi... Contemporary Istanbul Vakfı olarak bir başka sergi daha yapıyoruz. 15 önemli kadın sanatçımızın eserlerinden oluşan bir sergi bu. Onların eserleri sergilenecek ve satışları Hepsiburada üzerinden gerçekleştirilerek geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

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PANDEMİNİN OLUMLU ETKİSİ

Pandemi sanat piyasasını nasıl etkiledi?

UBS Global Art Market Report’un bir araştırması var. Orada sanat piyasasının 2021’in ilk altı ayında yüzde 41 büyüdüğü belirtiliyor. Tamam pandemide küçülmüştü ama yüzde 41 de normalin üzerinde bir büyüme. Benzer bir gelişme bence Türkiye’de de oluştu. Haziranda yaptığımız fuar bunun bir göstergesi. Orada sergilenen eserlerin neredeyse hepsi satıldı. Fuar tarihinin en yüksek satış oranı olabilir. Fuara birkaç senedir adımını atmamış koleksiyonerleri gördüm. Pandemi insanlara paranın o kadar da değerli olmadığını hissettirdi ya da zannettikleri kadar önemli olmadığını... Keyfini çıkar kazandığın paranın... Bir sanat eseri almak da bunlardan biri.

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DEVAMLILIKLA GELEN GÜVEN

Aynı yıl içinde ikinci kez fuarı yapmanızda bunun etkisi oldu mu?

Oldu tabii ama benim başka bir motivasyonum daha vardı: Devamlılık. Bir işin devamlılığı çok kıymetlidir. Ne olursa olsun o devamlılığı sağlamalısınız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da insanlar yapılamaz gözüyle bakıyorlardı fuara. Yaptık biz ve iyi de oldu. Bu insanlara, kuruma karşı bir güven duygusu veriyor. Bu fuar kurumsal bir yapıdır ve devam eder demektir bu. Pandemide de böyle oldu. Vazgeçmedik yapmaktan, sanal ortamda da olsa gerçekleştirdik. Uluslararası galeriler gelememişti o zaman. Şimdi onlar da katılıyor ve uluslararası alanda da o devamlılığı gösterip güven duygusunu veriyoruz.

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İstanbul’u kültürel anlada gelecekte ne bekliyor?

Halihazırda olanlar dışında Galataport projesinin bitişi, İstanbul Modern ve MSGSÜ Resim Heykel Müzesi’nin açılması, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılması, Tersane projesi, bütün bunlar İstanbul’u çok başka bir yere götürecek. İstanbul kültür sanat anlamında bütün dünyanın dikkatini çekecek. İstanbul’daki sanat kurumlarının birlikte hareket etmesi çok önemli. Bunu başarabiliriz.

AŞI KARTI VEYA PCR TESTİ İSTENECEK

Fuarın açık alanlarında kişi sınırlaması olmasa da galerilerin bulunduğu kapalı alanlarda buna dikkat edilecek. Fuarda ziyaretçilerden aşı kartı veya 48 saat önce yapılmış ve negatif sonucu olan PCR testi istenecek. Bilet fiyatları ise tam 150, öğrenci 80 TL.

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FUARA KATILAN GALERİLER

Tahran-Bavan Gallery, Berlin-Galerie Michael Janssen, Tahran-Iranshahr Art, Kiev-Mironova Gallery, Moskova-Szena Gallery bu yıl fuara ilk kez katılacak. Türkiye’den ise Galeri Nev, Galeri Diani, Dirimart, Pilot Galeri, Piramid Sanat, Vision Art Platform, PİLEVNELİ, Pi Artworks, x-ist, Zilberman gibi galeriler yer alacak.